“Sono preoccupata per Lulù”, Clarissa Selassié fa tremare i fan: cosa sta accadendo

Nonostante sia circondata dall’affetto della famiglia, degli amici e dei fan, Lulù Selassié sembra non riuscire a superare la fine della relazione con Manuel Bortuzzo. La sorella Clarissa ha rivelato alcuni retroscena.

Nella serata del 6 maggio Clarissa e Jessica Selassié si sono fatte vedere fuori a cena insieme a due amici in un’osteria romana. La grande assente al tavolo era la sorella Lulù, che evidentemente non se l’è sentita di uscire la sera con le sorelle. Questo conferma le voci che la più giovane delle principesse è distrutta dalla fine della relazione con Manuel.

Secondo quanto rivelato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, poco prima che uscisse il comunicato Ansa che ha messo fine alla relazione nata all’interno del GF Vip 6. Se il nuotatore ha citato delle “divergenze di vedute” come causa scatenante della fine della relazione, Lulù invece ha subito smentito questa eventualità.

Clarissa prende posizione per Lulù: il ruolo di Franco

Mentre Lulù ha spiegato in più occasioni di volere comunque bene a Manuel e di non volerlo ferire in alcun modo, la sorella Clarissa ha preso posizione. Ha spiegato che non era vero che Franco, il padre di Manuel, avesse bloccato Lulù e lei sui social. Piuttosto, a seguito di alcuni avvenimenti che non ha voluto specificare, sono state loro a bloccarlo.

Come poi confermato anche da Lulù, è stata l’ingerenza della famiglia Bortuzzo a scatenare la fine della relazione con Manuel. In particolare, sembrerebbe che sia il padre a non aver mai accettato la principessina come fidanzata di suo figlio. Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe il timore che lei possa sperperare il patrimonio del nuotatore.

Clary racconta la sua preoccupazione per la sorella: che succede

Clarissa Selassié è tornata a parlare con i fan, ed ha commentato ancora la situazione della sorella minore. Ha confessato di essere molto preoccupata per sua sorella, che vede stare male. Diverse fonti riferirebbero che mangia pochissimo e continua a piangere, anche se allo stesso tempo sta andando avanti con i suoi progetti professionali.

Clarissa Selassié ha fatto un duro affondo, sostenendo che tutti gli uomini che si sono avvicinati a lei o alle sorelle le hanno sempre usate. Non è dunque la prima volta che le principesse soffrono per amore, ma Clary aggiunge che solo a parlare della situazione di Lulù si emoziona. Ed aggiunge: “Sono davvero pensierosa“.

Ecco un breve video pubblicato da Clarissa che mostra la sua passione per il canto, che condivide con Lulù: