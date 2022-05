Carlo Conti incassa un brutto colpo! Fan preoccupati: ora che succede?

Carlo Conti continua ad avere problemi con gli ascolti Tv nella sua nuova esperienza televisiva con The Band anche il 6 maggio. Il suo talent show è stato battuto ancora una volta da L’Isola dei Famosi: ecco perchè.

Dopo la curiosità iniziale, The Band sta perdendo per strada sempre più spettatori. Il programma, che prende il nome del gruppo musicale di Robbie Robertson che per anni ha accompagnato Bob Dylan, non è riuscito a superare i 3 milioni di spettatori. Nella serata del 6 maggio Carlo Conti ha raccolto il 12,2% di share, ovvero 2.126.000 spettatori.

The Band si propone come una gara di cover fra otto band, che hanno un tutor che le segue e dei giudici d’eccezione che commentano le loro esibizioni. Forse il programma, che è partito il 22 aprile e durerà 4 puntate, paga proprio la somiglianza con altri talent show: gli spettatori fuggono pensando sia il solito format, invece la trasmissione è molto originale.

Carlo Conti e The Band battuti ancora da Ilary Blasi

Nella prima serata del 6 maggio 2022 il programma più visto è L’Isola dei Famosi, con il 18,3% di share e 2.483.000 spettatori. Dopo lo scorso anno, Ilary Blasi si sta prendendo la sua rivincita insieme ad Alvin, che è tornato nel suo ruolo di inviato dopo l’esperienza di Massimiliano Rosolino. Nella puntata sono entrate anche tre nuove naufraghe.

Quarto Grado, condotto da Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi, continua ad appassionare il pubblico con le storie di cronaca proposte. La trasmissione di Rete 4 raccoglie il 7,8% di share e 1.276.000 visualizzazioni uniche. I dati diffusi da www.davidedimaggio.it confermano ancora una volta che la fascia oraria più seguita è in realtà il prime time.

Non solo Carlo Conti: tutte le delusioni degli ascolti Tv del 6 maggio

Gli italiani amano guardare la Tv mentre cenano. Questo sembrerebbero suggerire i dati degli ascolti Tv del 6 maggio, che non vedono solo la sconfitta di Carlo Conti, ma anche di Striscia la Notizia. Il programma satirico di Antonio Ricci viene battuto ancora una volta da I soliti ignoti – Il ritorno, che totalizza 4.321.000 spettatori ed il 16,4% di share.

In fascia pre-serale, invece, i programmi Avanti un altro e Avanti il primo si vedono ancora una volta superati da L’Eredità. La trasmissione che vede al timone Flavio Insinna raggiunge il 26,2% di share con 4.162.000 spettatori. Deludono anche i dati di Masterchef, che su TV8 si ferma a soli 236.000 visualizzazioni e l’1,5% di share.

Ecco Asia Argento, Carlo Verdone e Gianna Nannini che si preparano al loro ruolo di giudici dietro le quinte del programma The Band: