Barbara D’Urso, addio a Mediaset? L’annuncio che svela tutto

Le ultime sul futuro molto chiacchierato di Barbara D’Urso. La conduttrice di Mediaset potrebbe vedere non rinnovato il suo contratto

La donna di punta dei canali Mediaset ormai da diversi anni è certamente lei. Barbara ‘Carmelita’ D’Urso, attrice napoletana trasformatasi in una conduttrice affidabile ma anche molto discussa.

La D’Urso ha creato in questi anni di attività come conduttrice di talk-show e reality moltissime discussioni e spaccature. C’è chi apprezza il suo modo passionale ed anche esagerato di portare avanti i programmi. Chi invece la considera la regina del ‘trash’ e di una televisione di scarsa qualità.

A prescindere dai giudizi, tiene banco la questione relativa al suo futuro professionale. Barbara è infatti in scadenza di contratto con Mediaset, precisamente a dicembre 2022. Nelle scorse settimane si sono rincorse voci riguardo al suo mancato rinnovo ed al conseguente addio alle reti di Cologno Monzese.

Si è persino parlato della scelta di Piersilvio Berlusconi, direttore Mediaset, di rivoluzionare il palinsesto ed i volti più rilevanti, dando più spazio a Maria De Filippi ed alla moglie Silvia Toffanin, tagliando invece definitivamente Barbara D’Urso.

Barbara è convinta e reagisce: “Certe persone sono ossessionate da me”

Nelle ultime ore è arrivata la decisione definitiva. La stessa Barbara D’Urso ha ufficializzato che resterà in sella a Mediaset, come conduttrice di riferimento di diversi contenitori rinnovando di fatto il proprio contratto.

Queste le sue dichiarazioni a La Stampa: “Resto a Mediaset anche l’anno prossimo. Voci di addio? Provo a spiegarlo in un modo carino. Ci sono persone ossessionate da me. L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere. Magari per fare più click. Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo”.

Barbara ha puntato il dito contro certe notizie di gossip che l’avevano di fatto allontanata dal suo attuale ruolo televisivo. La donna dovrebbe essere dunque confermata senza alcun problema alla conduzione pomeridiana di Pomeriggio 5, mentre più difficilmente da settembre verrà ripristinata la sua presenza per Domenica Live.

Un nuovo progetto in arrivo per la D’Urso

Barbara D’Urso confermatissima. Nel suo futuro dunque anche nuovi progetti Mediaset che la riguarderanno in prima persona. Secondo le ultime voci sono tante le critiche per la gestione del game show La Pupa e il Secchione.

In molti hanno accusato Barbara di aver trasformato un programma ironico e sensuale in una branchia del suo Pomeriggio 5, vista la presenza di personaggi legati al gossip come Soleil Sorge, Mila Suarez o Guendalina Goria.

In vista invece una nuova conduzione. La D’Urso dovrebbe essere a capo della nuova edizione de La Talpa, apprezzato reality Mediaset che è andato in onda fino al 2008. Un ritorno previsto dal palinsesto con il coinvolgimento della nota ‘Carmelita’.