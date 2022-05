Arisa e Vito Coppola, svelata la verità: il gesto è inequivocabile

Nuovi aggiornamenti riguardo alla crisi che avrebbe colpito la coppia formatasi durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle

Negli ultimi giorni i fan ed i follower della cantante Arisa hanno preso un bello spavento riguardo la vita sentimentale dell’artista. Sembrava infatti che la sua ultima e molto limpida relazione fosse già al capolinea.

Nei giorni scorsi abbiamo parlato della possibile crisi tra Arisa ed il suo compagno Vito Coppola. I due si sono conosciuti sul palco di Ballando con le Stelle, talent-show di Rai Uno vinto proprio dalla coppia in questione.

Poi è scattato l’amore, pubblicamente ammesso e dichiarato anche in televisione. Arisa e Vito, nonostante i 10 anni di differenza (lui è più giovane) si sono subito piaciuti ed hanno avviato la relazione. Anche se nelle ultime settimane sembrava ci fosse aria di crisi e di lontananza.

Arisa e Vito Coppola ancora insieme? L’indizio che chiarisce il rapporto

I social network dei due hanno però fatto chiarezza. Arisa e Vito non si sono lasciati, anzi, stanno insieme e continuano a provare un grande sentimento l’uno per l’altra. Il tutto è stato rimesso in chiaro grazie alle stories della coppia pubblicate su Instagram.

Le ultime immagini pubblicate riprendono i due intenti a passeggiare a Milano, come una coppia affiatata ed ancora in grande sintonia. Possibile però che vi sia stato un breve periodo di riflessione ed allontanamento, visto che Vito Coppola ha commentato le stories con la didascalia: “Walking Back“, ovvero tornare indietro.

Altro indizio sulla love story confermata arriva dall’evento di Barbara D’Urso. La nota conduttrice televisiva ha invitato Arisa al suo compleanno, visto l’ottimo rapporto tra le due donne. La cantante si è presentata proprio in compagnia del suo Vito, allontanando definitivamente le voci su una rottura.

Ora potrebbe dunque andare in porto finalmente il desiderio di entrambi di andare a convivere assieme. Probabilmente Arisa e Vito Coppola si trasferiranno definitivamente in un appartamento a Milano, mentre gli spostamenti lavorativi di entrambi non dovrebbero intaccare la loro storia.