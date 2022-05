Anticipazioni Una Vita, addio ad una coppia: ad Acacias scoppia il putiferio

Le anticipazioni di Una Vita svelano che una coppia lascerà Acacias ed in città nascerà una vera e propria rivolta

La soap opera spagnola è giunta ad un punto cruciale anche in Italia dove ci sarà un momento di svolta per la città di Acacias. A ciò si aggiungerà un amaro addio che sconvolgerà tutti.

Anche in Italia la trama di Una Vita sta arrivando ad un punto di svolta. A partire da domenica 9 maggio gli italiani assisteranno ad una fase cruciale della soap opera spagnola che vedrà al centro della trama la famiglia Olmedo. Innanzitutto, Genoveva chiede ad Aurelio di fare affidamento su Felipe per tirare fuori dal carcere Natalia. Soltanto più tardi, il Quesada incontra Marcos per strada e tra i due nasce una furiosa lite che sarà soltanto un piccolo anticipo di ciò che sta per accadere in città, ma per fortuna Anabel interviene per scongiurare il peggio.

Tuttavia, il Bacigalupe risentito per quanto accaduto decide di mandare sua figlia in convento. Genoveva che ne sa sempre una più del diavolo sente che la svolta è nel capire perché Natalia nei suoi deliri nomina sempre Marcos. In più, chiede ad Aurelio di scusarsi con Marcos il quale non accetta del tutto le scuse.

Anticipazioni Una Vita, la famiglia Olmedo lascia Acacias

Nel frattempo Miguel ha saputo la verità sui suoi genitori: non sono morti. Sconvolto da quanto appreso nascono degli attriti, ma promette di non denunciarli e di non dire nulla a Sabina. Approfittando della situazione, il giovane medico fa una proposta ad entrambi: rubare la cassaforte di Marcos. Peccato che in quel preciso istante, Daniela entra nel ripostiglio del ristorante per trovare prove che incastri la Famiglia Olmedo, ma ben presto verrà scoperta ed accusata da Miguel. Daniela è costretta a lasciare Acacias e lo fa lasciando una lettera d’addio.

La Famiglia Olmedo segue il suo obiettivo: rubare a casa di Marcos che con una scusa viene invogliato ad uscire di casa proprio da Miguel. Una volta ottenuto il bottino Roberto e Sabina decidono di lasciare Acacias e dirigersi ad Istanbul regalando tutto ad Alberto. Anche Miguel lascerà la città per andare però in Svizzera.