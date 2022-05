Alessandro Basciano, i problemi di salute lo allontanano dai social: è panico – FOTO

I fan di Alessandro Basciano si sono subito accorti della lontananza del’ex gieffino dai social, che da circa tre giorni non ha più condiviso nulla: è arrivata putroppo la conferma che il fidanzato di Sophie Codegoni ha dei problemi di salute.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono stati indivisibili sin dalla loro uscita dal GF Vip 6. Sono sempre stati molto presenti sui social, dove hanno continuato a lavorare come influencer raccontando le loro divertenti disavventure. Prima hanno perso l’aereo in Turchia, poi lei è stata morsa da un pesce a Dubai. Tutto questo dopo essere stata male.

Molti fan dei Basciagoni si sono subito accorti che lei sembrava trovarsi a Roma da sola. Alessandro, infatti, non ha pubblicato nessuna storia su Instagram, mentre lei continuava ad aggiornare i fan circa le sue disavventure. Arrivata nella capitale per lavorare, infatti, si è trovata bloccata a causa di un forte diluvio che ha cancellato tutti gli appuntamenti.

L’annuncio dell’amico che rivela i problemi di salute di Alessandro Basciano

Ci ha pensato l’esperto di gossip Amedeo Venza a spiegare le motivazioni per cui l’ex gieffino sarebbe sparito dai social. Alessandro Basciano avrebbe dei problemi di salute. Queste le parole con cui è stato dato l’annuncio: “Raga mi state chiedendo perchè Ale è assente dai social… Colgo l’occasione per fargli un sincero in bocca al lupo“.

Amedeo Venza prosegue: “Il 7 maggio subirà un intervento chirurgico un po’ fastidioso! Riprenditi preso fratellino che dobbiamo riprendere la baldoria!“. Non ci sono ulteriori dettagli riguardo quale sia il problema che ha l’ex gieffino, e neanche l’effettiva gravità della situazione. Fino ai primi giorni di maggio non sembrava avesse nessun problema.

L’ex gieffino voleva tenere tutto nascosto?

Per il momento il messaggio di Amedeo Venza è l’unico ad anticipare l’intervento ed i problemi di salute di Alessandro Basciano. Sophie Codegoni non ha commentato in alcun modo il messaggio, e neanche gli amici della coppia si sono espressi riguardo la notizia. Non rimane che attendere ancora qualche giorno per scoprire cos’è successo.

Ecco l’annuncio di Amedeo Venza: