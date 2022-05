Uomini e Donne anticipazioni: tutta la verità su Riccardo e Ida, Luca non ha più tempo. La settimana del dating show finisce tra i botti

Sarà tempo di Trono Over o Trono Classico nella puntata del 6 maggio che chiuderà la settimana del dating show di Canale 5? Le anticipazioni di Uomini e Donne non sembrano avere dubbi: grande spazio per dame e cavalieri, che intrigano il pubblico.

Perché se le storie d’amore di Gemma Galgani si ripetono ciclicamente, quella che potrebbe nascere di nuovo tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano è troppo stuzzicante. Almeno per redazione del programma che sta portando tutti verso una conclusione all’apparenza logica anche se i due diretti interessati fino ad oggi hanno sempre negato.

Così come anticipa la pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover’ di Lorenzo Pugnaloni ci sarà finalmente un primo chiarimento nell’ex coppia. Riccardo chiederà di parlare ancora una volta con Gloria, con la quale era uscito in precedenza. Lui vorrebbe ripartire da dove avevano lasciato perché ammetterà di provare una certa attrazione, lei gli chiuderà la porta in faccia perché interessato ad un altro.

Uomini e Donne anticipazioni: Alessandro, due di picche clamoroso aspettando la scelta di Luca

Quindi la fatidica domanda: Riccardo Guarnieri e Ida Platano dopo tanto girovagare torneranno insieme come è stato in passato? Secondo le anticipazioni ci sarà finalmente un chiarimento: l’hair stylist bresciana ammetterà di avere riprovato antiche sensazioni da quando Riccardo ha messo piede nuovamente nello studio. Lui però la vede solo come un’amica e non ci sono più sentimenti forti a guidarlo. Ma dobbiamo davvero crederci?

Nel Trono Over ci sarà però anche spazio per Alessandro, uno degli ex corteggiatori di Ida Platano. L’uomo al momento sta frequentando Melissa, affascinante 25enne milanese che aveva chiesto di partecipare proprio per conoscerlo. E in effetti il cavaliere sembra davvero interessato ad andare avanti, solo che c’è un problema di fondo. Perché Melissa si è accorta che le piace di più Luca e sta frenando la loro conoscenza.

E a proposito di Luca, che ne sarà della scelta di Luca Salatino? Il tronista ormai ha fatto il suo tempo e anche dalla redazione gli stanno mettendo pressione per prendere una decisione. Ancora di più adesso che Aurora, l’ultima arrivata e che sembrava la prima nelle sue preferenze, ha deciso di uscire. Sono rimaste Lilli e Soraia, ma è anche possibile che il tronista vada via senza una compagna.