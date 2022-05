La Regina Elisabetta non ce la fa, decisione definitiva: ora il Regno Unito teme il peggio!

Dal Regno Unito ogni minimo passo della Regina Elisabetta è attenzionato con grande apprensione: la decisione definitiva fa tremare tutti

La Royal Family è un’istituzione nel Regno Unito e la padrona di casa è molto ben voluta da tutti i suoi cittadini. Tuttavia, le sue note condizioni stanno destando preoccupazione, ma se al peggio non c’è mai fine…

Troppi rumors tutti insieme fanno pensare che le condizioni della Regina Elisabetta siano più preoccupanti di quanto si crede. Per fare un salto indietro, la capostipite della Royal Family si è ammalata di Covid qualche mese fa, ma di lì in poi, nonostante la negativizzazione, non si sono più avute notizie positive circa il suo stato di salute. Sembrerebbe, infatti, che le sue condizioni si siano man mano aggravate -al di là del virus- e che non ha trovato più quello stato che le ha concesso di uscire in pubblico tutte le volte desiderate.

In più, negli ultimi giorni, si è vociferato di un gran ritorno del Principe Harry nel Regno Unito: nonostante negli Stati Uniti abbia trovato la sua dimensione, ha deciso di tornare tra i suoi cari affetti che dice gli siano mancati. Le dichiarazioni agli Invictus Games hanno lasciato ad occhi sbarrati tutti coloro che sono appassionati delle ultime vicende della Royal Family.

La Regina Elisabetta sta male: decisione irreversibile

A 96 anni la Regina Elisabetta è consapevole di aver dato tanto per il Regno Unito e la sua famiglia ed è forse il caso di deporre le armi e prendersi del meritato riposo. Complice l’età, ma sopratutto gli acciacchi fisici, la capostipite della Royal Family ha dato buca ai Garden Party che si terranno a maggio tra Buckingham Palace di Londra e il Palazzo di Holyroodhouse di Edimburgo che prevedevano anche la sua presenza. Portavoce della Royal Family parlano a chiare lettere di una Regina “stanca e debilitata”.

Presto la Regina Elisabetta sarà chiamata al Giubileo di Platino, evento previsto per la settimana dal 2 al 5 giugno per il quale la capostipite della Royal Family dovrà essere presente in forma smagliante.