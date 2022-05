Tina Cipollari e Gianni Sperti, da non credere: quanto guadagnano gli opinionisti

Un giornalista avrebbe reso noto quanto guadagnano Tina Cipollari e Gianni Sperti per il loro ruolo di opinionisti di Uomini e Donne. Ecco le incredibili cifre.

Uomini e Donne è andato per la prima volta in onda su Canale 5 il 16 settembre 1996. Sin dal primo giorno, i due opinionisti sono stati Tina Cipollari e Gianni Sperti. La coppia, nonostante le evidenti divergenze di opinione, ha saputo stringere una sincera amicizia nel corso degli anni, dove sono anche diventati le colonne portanti del programma.

Sia Tina che Gianni lavorano dunque da 26 anni con la conduttrice e produttrice Maria De Filippi. Questo può essere considerato un vero e proprio record nel mondo dello spettacolo, dove spesso ci sono molte meteore ma sono davvero pochi gli artisti che riescono ad imporre il loro personaggio costruendo una carriera veramente duratura.

Quanto guadagnano Tina Cipollari e Gianni Sperti?

In molti si sono sempre chiesti quali siano i guadagni del mondo dello spettacolo, dove i compensi non sono alti come quelli del mondo dello spettacolo, ma sicuramente sono molto al di sopra dello stipendio medio italiano. Secondo Italia in dati, nel 2021 in italia la retribuzione media mensile ha raggiunto i 1.700 euro.

Questa cifra non raggiungerebbe neanche quanto guadagnano Gianni Sperti e Tina Cipollari per una sessione di registrazioni di Uomini e Donne. Alessandro Cecchi Paone, nelle vesti di editorialista del settimanale Nuovo, ha voluto finalmente rendere noto l’importo che andrebbero ad incassare per il loro lavoro di opinionisti.

Cecchi Paone spiega: la spesa è ampiamente coperta dagli spot

Alessandro Cecchi Paone ha spiegato che Tina Cipollari e Gianni Sperti avrebbero un compenso che va da duemila a quattromila euro per ogni puntata registrata di Uomini e Donne. Il fatto che sia stato indicato un intervallo di valori fa pensare che, forse, i due non percepiscano le stesse somme per il lavoro con Mediaset.

Il giornalista ha anche spiegato che tutto quello che si corrisponde agli artisti che prendono parte ai programmi rientra puntualmente nelle casse di Mediaset. Questo perchè la loro presenza aumenta il numero di spettatori e, di conseguenza, anche i guadagni che derivano dalle varie pubblicità che vengono trasmesse.

