Problemi di salute dopo il parto: intervento chirurgico per ex volto dell’Isola dei Famosi!

Un ex celebre volto dell’Isola dei Famosi ha subito dei problemi di salute dopo il parto: è stato necessario anche l’intervento chirurgico.

L’ex grande protagonista dell’Isola dei Famosi ha rivelato i problemi di salute che ha dovuto affrontare in seguito al parto. Infatti per superarli è stato necessario anche un intervento chirurgico. Andiamo quindi a vedere cos’è successo all’ex naufraga.

Dopo diverso tempo è tornata a parlare Laura Barriales, che ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale Nuovo. La soubrette ha quindi deciso di fare delle rivelazioni riguardanti la sua vita privata. Infatti la spagnola da diverso tempo è lontano dal piccolo schermo ed un motivo c’è ed è anche importante. Dopo la prima gravidanza, Laura ha dovuto avere a che fare con alcuni problemi di salute che l’hanno letteralmente traumatizzata.

Risale a tre anni fa l’amore con l’imprenditore svizzero Fabio Cattaneo che ha permesso la nascita della piccola Melania. Subito dopo il parto della primogenita, la showgirl si è dovuta sottoporre ad un delicato intervento chirurgico. Alla spagnola è stata ricostruita la mandibola per un’infezione contratta durante la dolce attesa. Ma i problemi non sono finiti qui, visto che subito dopo una gamba si è gonfiata per una vena safena. Una situazione non facile che ha spinto Laura Barriales a pensare di non allargare la famiglia. Durante la pandemia, però, la soubrette ha cambiato idea decidendo di avere un secondo figlio, il piccolo Romeo.

Isola dei Famosi, quanti problemi per Laura Barriales: è successo tutto dopo il parto

Quindi dopo i due parti avvenuti con non poche difficoltà, Laura Barriales ha deciso di prendersi una piccola pausa dalle telecamere del mondo della televisione. A quasi 40 anni ha deciso di dedicarsi esclusivamente alla sua famiglia. Ai figli Melania e Romeo e al marito Fabio Cattaneo, sposato nel 2017. L’uomo inoltre mantiene sempre un profilo basso ed è molto riservato, forse proprio per questo non sono mai spuntate malelingue sulla coppia.

Cattaneo infatti come abbiamo detto è un imprenditore che, dopo aver studiato finanza a Londra, ha creato una società per poi dedicarsi ad altro. Da un paio di anni, insieme anche alla moglie, si occupa di commercio di vini rari. Infatti proprio di recente venduto la bottiglia più cara al mondo, dal valore di un milione di franchi, più di 900mila euro. Inoltre l’attività di Cattaneo è supportata a pieno dalla moglie.