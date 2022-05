Il Paradiso delle Signore 7, pubblico sorpreso: addio all’amato personaggio

Arriva una novità ufficiale riguardo al cast della prossima stagione de Il Paradiso delle Signore. Il tutto confermato anche sui social network

Continua il successo della soap opera tutta italiana Il Paradiso delle Signore, progetto nato nel 2015 che va in onda quotidianamente su Rai Uno in orario pomeridiano.

Il progetto, ispirato vagamente alla novella di Emile Zola, ha acceso l’interesse di migliaia di italiani, che seguono ogni giorno lo sviluppo di questa serie. La soap opera in questione continuerà senza dubbio anche in futuro, visto che si sta già parlando della settima stagione a partire da settembre 2022.

Una notizia ha però lasciato di stucco il pubblico de Il Paradiso delle Signore. Uno dei personaggi più amati dell’ultima stagione non verrà confermato. Scelte artistiche e di sceneggiatura taglieranno dunque la presenza di un membro secondario del cast ma comunque molto apprezzato.

Addio a Beatrice: la conferma arriva su Instagram

Il personaggio che abbandonerà la serie è quello di Beatrice Conti, interpretato dalla bravissima attrice Caterina Bertone. Si tratta della cognata del protagonista Vittorio (Alessandro Tersigni), donna dalla vita burrascosa e segnata dalla morte del marito per un incidente d’auto.

Nelle ultime due stagioni de Il Paradiso delle Signore il personaggio di Beatrice è entrato nel cuore degli spettatori, per la sua vicinanza con Vittorio e per l’orgoglio mostrato nei confronti della spietata Contessa. Ma non sarà confermato nella stagione 7 per motivi non ancora noti.

È stata la stessa Caterina Bertone ad ufficializzare l’addio dal set con un post su Instagram, in cui ha voluto ringraziare la troupe e la produzione della soap: “Siamo dunque giunti alla fine di questa bellissima avventura, che mi ha regalato così tanto. Sono super grata a tutte le persone che mi hanno accompagnato. Su tutti, il mio amico Alessandro Tersigni, per tutte le nostre risate fino alle lacrime, per tutte le volte che mi hai raccolto mentre inciampavo”.

Intanto arriva una importante novità in entrata, sempre per quanto riguarda il cast de Il Paradiso delle Signore 7. Tornerà in pianta stabile Vanessa Gravina, nel ruolo della scontrosa e algida Adelaide di Sant’Erasmo. Previsti dunque nuovi intrecci sentimentali con l’inizio della nuova stagione a partire da settembre prossimo.