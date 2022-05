Isola dei Famosi, la situazione in Honduras degenera: eliminazione immediata dal reality?

Un’edizione dell’Isola dei Famosi alquanto polemica con una discussione che è degenerata in Honduras: è rischio eliminazione?

Anche quest’anno il reality show condotto da Ilary Blasi sta regalando qualche querelle di troppo con gli animi che si agitano sempre di più. Tutto sommato, soltanto uno di loro potrà considerarsi il ‘sopravvissuto’ di quest’anno.

Che Clemente Russo avesse un bel caratterino l’ha ampiamente dimostrato negli anni: un gran professionista sul ring ed una carissima persona fuori che, però, spesso e volentieri discute animatamente con i suoi compagni di viaggio come accaduto in Honduras. Ad accompagnare il caratterino del campione di pugilato c’è anche sua moglie, Laura Maddaloni che pure ha mostrato di essere una donna molto forte e decisa, che non ha intenzione di farsi mettere i piedi in testa.

I loro atteggiamenti hanno fatto storcere il naso non solo ai telespettatori da casa, ma soprattutto ai compagni d’avventura che non hanno perso tempo nel discutere dell’atteggiamento di Clemente e sua moglie.

Clemente e Laura, che carattere: Carmen ed Eduardo a colloquio

Eduardo Tavassi e Carmen Di Pietro si sono trovati a parlare della coppia di naufraghi approdati come loro in Honduras. In particolare, il fratello di Guendalina non è affatto felice di quanto sta vivendo: “Sono molto deluso da lui” ha ammesso Eduardo che sperava di poter trovare non solo un alleato, ma un grande amico in lui, con un ironia partenopea-romana che avrebbe potuto accomunarli. Anche Carmen Di Pietro non è affatto soddisfatta dell’atteggiamento dei due coniugi ammettendo a chiare lettere: “Sono così poco sportivi” oltre ad ammettere che la coppia è poco ironica e adatta allo spirito di gruppo.

Anche Nick Luciani de I Cugini di Campagna è rimasto deluso dal loro atteggiamento, i due coniugi si stanno facendo più nemici che amici. Quest’ultimo, poi, ha anche ammesso di non essere soddisfatto dell’approdo su Playa Rinovada di Lory Del Santo che è andata in crisi perché costretta a scegliere con chi schierarsi: “Ma io non posso schierarmi, ci sarà qualcuno che a me piace di più e qualcuno che mi piace di meno in ambo i gruppi. Non posso scegliere così con chi andare d’accordo e con chi no”.