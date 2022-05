Don Matteo, l’amore dell’attrice è già naufragato: gelo pazzesco in studio

Il cast di Don Matteo è molto ampio, ma tra di loro si conoscono e si stimano tutti motivo per cui si era vociferato di qualche amore…

Non solo attrice perché una delle protagoniste di Don Matteo è stata anche al centro di importanti programmi, come il Festival di Sanremo di cui è stata super ospite. Adesso è uscita allo scoperto sul suo amore.

Maria Chiara Giannetta è stata super ospite del Festival di Sanremo 2022 reduce dal successo di Blanca, da un po’ però è anche nel cast di Don Matteo giunto ormai alla 13esima edizione. L’attrice non troppo tempo fa è stata colta insieme a Davide Marengo – regista de Il cacciatore- con il quale si pensava ci fosse una storia d’amore.

In realtà, la protagonista di Blanca non ha lasciato più spazio a dubbi quando ha ammesso: “Lavoro tantissimo, sono coinvolta a 360 gradi. Sono single, arriverà anche il tempo per l’amore”. Un’affermazione categorica che toglie ogni rumor su una possibile relazione che l’attrice avrebbe potuto avere col regista, così come vociferato.

Maria Chiara Giannetta, da Don Matteo alla realtà: cosa c’è col collega Maurizio Lastrico

Maria Chiara Giannetta è stata protagonista di una serata al Festival di Sanremo insieme all’amico e collega Maurizio Lastrico con il quale ha messo in scena un meraviglioso sketch:

Dopo l’intervento sul palco del Teatro Ariston, la coppia è stata particolarmente gossippata in relazione ad un ipotetico amore che sarebbe potuto nascere tra i due. In realtà, invece, sembrerebbe esserci soltanto una grande amicizia tra i due colleghi che hanno una certa affinità, ma soltanto da un punto di vista professionale.

Sembrerebbe, infatti, che la protagonista di Blanca -che presto sarà impegnata in una nuova stagione della fiction amata di Rai Uno- sia molto improntata verso la sua carriera e non stia pensando particolarmente alla vita privata che attualmente pare essere in alto mare. Sicuramente meglio per tutti i suoi fan che assisteranno alla miglior forma della Giannetta occupata soltanto nel lavoro.