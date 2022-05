Deve lasciare subito l’Isola dei Famosi: Ilary Blasi lo richiama in Italia!

Ilary Blasi è pronta ad annunciare il nome del nuovo eliminato dall’Isola dei Famosi. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni per stasera.

Manca poco alla nuova puntata dell’Isola dei Famosi, con tutti i telespettatori pronti a scoprire chi sarà il nuovo concorrente eliminato dalla trasmissione. Andiamo quindi a vedere chi farà rientro in Italia.

Tutto pronto per la puntata di stasera dell’Isola dei Famosi. Nel corso dell’appuntamento i telespettatori scopriranno chi sarà il prossimo concorrente ad abbandonare la trasmissione. Sarà quindi un appuntamento ricco di sorprese e novità. Al momento in nomination troviamo Clemente Russo, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis. Uno dei tre concorrenti, quindi, sarà il tredicesimo eliminato dal reality show. In rete, come ogni settimana, sono usciti i sondaggi per vedere chi è il candidato numero uno all’uscita.

Uno dei tre infatti dovrebbe dirigersi a Playa Sgamada rischiando quindi l’eliminazione. Proprio sull’altra isola troverebbe gli altri abitanti della spiaggia, ovvero Licia Nunez ed Estefania Bernal. Come ricordato più volte da Ilary Blasi la Sgamada è un’isola di passaggio: chi la abita o rientra in gioco o viene mandato definitivamente a casa. Al momento il candidato numero uno a finirci dovrebbe essere proprio Clemente Russo. Stasera quindi vedremo se le previsioni saranno vere.

Isola dei Famosi, la zia di Blind denuncia: “E’ finito in un branco di lupi”

Continua l’Isola dei Famosi su Canale 5 che sta vedendo protagonista soprattutto Blind. Infatti il cantante è protagonista di diversi alti e bassi e negli ultimi giorni si è ritrovato al centro di accuse e discussioni, con Nicolas Vaporidis che gli ha puntato il dito contro. L’attore ha quindi dichiarato: “Blind è un burattino senza personalità, lo manipolano tutti!“. Il cantante ha accusato pesantemente queste parole da parte dell’attore.

A rispondere però non ci ha pensato l’ex protagonista di Amici, ma sua zia. Infatti con una lunga stories su Instagram ha affermato: “Blind è un ragazzi di 22 anni ma che riesce a pensare, ragionare e parlare come un 40enne, credo che sia questo che porti le persone a pensare che sia un burattino ecc… perché non è facile accettare che un ventenne possa essere maturo e avere dei pensieri propri“. A riproporre lo screenshot ci ha pensato l’esperta di gossip, Deianira Marzano.

La Zia di Blind ha quindi continuato con una vera e propria stoccata all’attore, scrivendo: “Mettiamoci in gioco, perché fa comodo screditare un ‘ragazzino’ agli occhi del pubblico, puntandogli il dito contro, insultandolo e dicendogli di non avere personalità! Fa molto comodo!” – ha poi continuato – “Blind ha personalità, Blind ha carattere, Blind è un ragazzo col cuore d’oro e una grande corazza, che può essere facilmente distrutta, come si è visto!“. La donna ha quindi concluso ricordando che il nipote è finito in un vero e proprio branco di lupi.