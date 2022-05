Charlene di Monaco, intervento chirurgico finito male: spaventosa rivelazione. La principessa è tornata ormai da tempo nel Principato

La Wittstock sarebbe stata sfigurata a causa di alcuni interventi chirurgici. Successivamente, però, i medici sono riusciti a “riparare” tutti i danni, rendendo invisibili le imperfezioni.

E’ stato un anno difficilissimo quello trascorso da Charlene di Monaco, a cavallo tra il 2021 e il 2022. Prima il viaggio in Sud Africa, poi l’infezione odontoiatrica post operatorio, infine il difficoltoso ritorno a casa e la permanenza nella clinica riabilitativa Svizzera. L’ex nuotatrice ha sempre mantenuto un massimo riserbo sulle proprie condizioni, al pari della famiglia reale del Principato. Alberto II si è limitato a comunicare alla stampa solo che la moglie avesse bisogno di un lungo periodo di riposo, nulla di più. Delle indiscrezioni sulla crisi matrimoniale, le difficoltà psicologiche della principessa o quant’altro s è letto solo sui giornali di gossip in giro per il mondo. Adesso, però, è uscita un’altra indiscrezione che riguarda la salute dell’ex sportiva sudafricana e in particolar modo l’aspetto del suo viso.

La giornalista Pilar Eyre, esperta di vicende reali, aveva parlato di un intervento di chirurgia estetica a cui Charlene si sarebbe sottoposta ad inizio anno. Un’operazione estetica per ricostruire la parte destra del viso. A quanto pare però, l’intervento effettuato a Dubai, non sarebbe andato a buon fine. La situazione era talmente grave che la moglie di Alberto si è nascosta per mesi, evitando di mostrarsi anche in foto.

Charlene di Monaco rovinata dai medici di Dubai: la clamorosa indiscrezione di una giornalista

Quando la Wittstock è riapparsa in pubblico in questo 2022, in occasione dell’ePrix di Monaco, al fianco dei figli Jacques e Gabriella, non aveva alcuna imperfezione. Quasi una smentita coi fatti alle illazioni della Eyre. In realtà lei stessa ha raccontato come Charlene sia stata a tutti gli effetti sfigurata dai medici di Dubai, ma i chirurghi europei, una volta tornata a casa, siano riusciti a rimettere apposto le cose, senza lasciare segni.

Dal canto loro, la Royal Family del Principato e Alberto hanno sempre dichiarato che la Principessa è stata colpita da una grave infezione a gola, orecchie e naso che l’ha fortemente debilitata. Tutte tesi che contrastano con quanto crede la stampa francese di settore, sempre più convinta che tra i due ci sia una pesante crisi coniugale in atto, sempre più difficile da nascondere.