Antonella Clerici, che botta! La notizia allarma i fan della conduttrice anche perché in questo momento non se l’aspettava nessuno

A forza di mettere le mani in pasta, Antonella Clerici ha imparato sulla sua pelle che non tutte le ricette escono al primo colpo de non tutte le ciambelle hanno un buco perfetto. E ora sa che il pubblico di Rai 1 le vuole bene, ma la concorrenza accelera.

Lo confermano i dati degli ascolti tv relativi a giovedì 5 maggio. La seconda parte di Storie Italiane su Rai 1 non è stata un grande traino, con 790.000 spettatori e il 15% di share. Poi è arrivata la conduttrice milanese con un’altra puntata di E’ Sempre Mezzogiorno che ha ottenuto 1.617.000 spettatori per il 16.3%. Solo che su Canale 5 Forum con 1.492.000 telespettatori ha toccato il 20.5%.

E anche nel Daytime Pomeriggio non è andata meglio. Su Rai 1 infatti Oggi è Un Altro Giorno è piaciuto a 1.635.000 spettatori pari al 15.1% e la puntata in replica de Il Paradiso delle Signore a 1.418.000 spettatori con il 15.6%. Su Canale 5 Beautiful ha totalizzato 2.456.000 spettatori con il 19.5% e Una Vita 2.342.000 spettatori con il 20% di share. A seguire Uomini e Donne con 2.805.000 spettatori con il 27.6%, il daytime di Amici con 2.078.000 spettatori con il 23%. E poi l’Isola dei Famosi in striscia con 1.946.000 spettatori con il 23%. Su Rai 2 l’uktima puntata di sempre per Detto Fatto ha centrato 563.000 spettatori con il 6.2%.

Antonella Clerici, che botta! Ma il riscatto della Rai è arrivato con Don Matteo e non solo

Molto meglio per la Rai in prima serata. Su Rai1 la sesta puntata di Don Matteo 13 ha coinvolto 6.282.000 spettatori pari al 31.5% mentre su Canale 5 il film 10 Giorni senza Mamma ha messo insieme 1.554.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Rete 4 Dritto e Rovescio un ascolto medio di 1.129.000 spettatori con il 7.4% di share e su La7 Piazza Pulita 823.000 spettatori con uno share del 5.5%. Bene su Tv8 la semifinale di Conference League Roma-Leicester con 1.825.000 spettatori e l’8.5%.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno festeggiava la puntata numero 1000 e ha totalizzato 5.038.000 spettatori con il 23.1%. Su Canale 5 invece Striscia la Notizia ha totalizzato una media di 3.413.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai3 Bangla la puntata di Un Posto al Sole 1.548.000 spettatori (il 7.1%) e su Rete 4 Stasera Italia ha messo insieme 1.010.000 individui all’ascolto (4.9%), nella prima parte, e 798.000 spettatori (3.6%), nella seconda parte.