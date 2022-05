Anticipazioni Uomini e Donne: annuncio di Isabella Ricci, due grandi assenti

Secondo le registrazioni di Uomini e Donne del 6 maggio, nelle prossime puntate del dating show di Canale 5 tornerà in studio Isabella Ricci per fare un importante annuncio. Ci saranno anche due grandi assenti: ecco i loro nomi.

Capita spesso che le coppie che si scelgono all’interno di Uomini e Donne e decidono di lasciare insieme la trasmissione poi non durino più di qualche settimana. Ce ne sono altre, come quella composta da Sossio Aruta e Ursula Bennardo, che invece riescono, fra alti e bassi, ad aver costruito una relazione importante e fare progetti per il futuro.

Molti spettatori ricordano volentieri quando il 30 marzo 2019 Ursula e Sossio annunciarono la gravidanza durante la loro ospitata nel dating show di Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni che sono filtrate dalle registrazioni di Uomini e Donne del 6 maggio, anche Isabella Ricci tornerà in studio insieme al suo Fabio Mantovani per fare un grande annuncio.

Uomini e Donne, ecco l’annuncio di Isabella Ricci

Isabella Ricci farà negli studi di Uomini e Donne un annuncio dolcissimo. Durante la sua permanenza nel programma di Maria De Filippi, aveva spiegato di cercare un uomo con cui avesse affinità e con cui potesse viaggiare. A giudicare dalle foto che pubblica sui suoi canali social, la dama romana è pienamente riuscita nel suo intento.

Isabella e Fabio sono dunque pronti per fare il grande passo, e confermeranno davanti al pubblico di Uomini e Donne di aver deciso di sposarsi. Mentre la Ricci vive un momento di grande felicità, la sua rivale Gemma Galgani, invece, sembrerebbe essere caduta nell’oblio. Per lei non ci sarà ancora nessun corteggiatore negli studi di Canale 5.

Chi sono i due grandi assenti negli studi Mediaset

Alcune indiscrezioni riferiscono che Gemma Galgani potrebbe anche ritirarsi da Uomini e Donne. Tutto questo per fare spazio alla sua grande amica Ida Platano. Questo gossip sembrerebbe essere molto lontano dalla realtà, dal momento che la parrucchiera siciliana continua ad essere comunque un personaggio centrale della trasmissione.

Dopo che i fan hanno paparazzato il suo bacio con il cavaliere Marco, Ida ha voluto ballare solo con lui, negando ogni attenzione all’ex Riccardo. Sembrerebbe invece essere molto sospetta l’assenza in studio di Veronica Salatino e Luca Raimondi, che secondo quanto riferisce l’esperto di gossip Luca Pugnaloni non avrebbero preso parte alle registrazioni.

