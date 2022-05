Amici 21, doppia clamorosa eliminazione: fuori dalla scuola e niente finale

Il 7 maggio andranno in onda le semi-finali di Amici 21, dove si scopriranno i nomi dei finalisti e, soprattutto, quelli dei due eliminati. Ecco tutte le indiscrezioni che sono filtrate già durante le registrazioni del programma.

In accordo con Mediaset, la finale di Amici 21 non si terrà più sabato 14 maggio. Questo perchè nella stessa data andrà in onda da Torino l’Eurovision Song Contest. In quella giornata, su Canale 5 è stato messo a palinsesto nel pomeriggio il film Anche se è amore non si vede, diretto e interpretato da Salvatore Ficarra e Valentino Picone nel 2011.

Già durante le registrazioni delle semi-finali del 4 maggio, che verranno trasmesse il 7 maggio, ci sono state numerose indiscrezioni riguardo il nome degli eliminati, e di conseguenza dei finalisti di questa stagione. Come anticipato da Maria De Filippi in day-time, nel corso delle semi-finali ci saranno tre partite.

Ecco i tre nomi degli alunni che andranno in finale

Chi non perderà neanche uno scontro nelle semi-finali si guadagnerà un posto per le finali. Gli altri, invece, andranno al ballottaggio. Nella prima partita hanno gareggiato i cantanti: Sissi ha vinto due partite su tre, vincendo contro Alex e Luigi, e concedendo la rivincita a quest’ultimo. Albe è uscito sconfitto dalla sfida contro Alex.

Nella seconda partita si sono scontrati i ballerini. La Celentano ha assegnato durante la settimana il guanto di sfida a Michele e Dario, sostenendo che quest’ultimo non avesse abbastanza tecnica e versatilità. Michele lo affrontato in totale due volte nel corso della partita, uscendo sempre vincitore. Serena, però, è riuscita ad avere la meglio su di lui.

Amici 21, i nomi degli eliminati saranno confermati il 7 maggio

Nella terza partita sono entrati di nuovo in gara i cantanti. Sissi non ha partecipato, in quanto vincitrice della prima partita. Luigi ha vinto lo scontro con Albe ed Alex. Albe ha vinto il guanto di sfida con Luigi, che è uscito sconfitto nel confronto con Alex. È dunque chiaro che Sissi, Michele e Luigi si sono guadagnati un posto nella finale del talent show.

Non rimane dunque che seguire la puntata di Amici che verrà trasmessa il 7 maggio su Canale 5 per scoprire anche il nome degli eliminati fra gli alunni che sono andati al ballottaggio. Nel corso della puntata sarà ospite l’ex vincitore di Sanremo ed X Factor, Marco Mengoni. Il 6 maggio ha lanciato ufficialmente il nuovo singolo No stress.

Ecco alcune immagini delle prove delle semi-finali di Amici 21: