Amici 21, quando va in onda la finale: c’è l’annuncio di Maria De Filippi

Finalmente è stato risolto il mistero riguardo la puntata finale di Amici 21: ecco in quale data ed ora andrà in onda. La decisione è stata presa tenendo conto dello svolgimento della finale dell’Eurovision Song Contest, che cadrà il 14 maggio.

Anche quest’anno Amici ha proseguito con la tradizione inaugurata nel 2016. I Serali sono stati registrati qualche giorno prima, provocando la diffusione di diverse anticipazioni. Questo sicuramente provoca un calo di ascolti, perchè gli spettatori riescono a venire a sapere diversi dettagli prima di vedere la puntata, e di conseguenza scema l’interesse.

Allo stesso tempo, però, le registrazioni permetterebbero un notevole risparmio economico a Mediaset, che quindi ha preferito continuare come fatto negli anni precedenti. La finale, però, sarà trasmessa in diretta. Dal momento che la semi-finale andrà in onda sabato 7 maggio, l’ultima puntata sarebbe dovuta andare in onda il 14 maggio.

Ecco perchè il talent show non andrà in onda il 14 maggio

Proprio in concomitanza con le fasi finali di Amici, ci sarà anche l’Eurovision Song Contest. Grazie alla vittoria dei Maneskin nella scorsa edizione, quest’anno la kermesse musicale si svolgerà a Torino dal 10 al 14 di maggio. Nel Pala Alpitur di Torino 41 cantanti rappresentanti altrettanti paesi si sfideranno in due semifinali il 10 ed il 12 di maggio.

Il 14 maggio, quindi nella stessa data ed ora in cui sarebbe dovuta andare in onda la finale di Amici 21, ci sarà la finalissima dell’Eurovision Song Contest. A rappresentare l’Italia ci saranno, oltre ai Maneskin che saranno presenti in qualità di ospiti, anche Blanco e Mahmood con Brividi. Per San Marino, invece, gareggerà Achille Lauro con Stripper.

Ecco la data e l’ora in cui andrà in onda la finale di Amici 21

In un annuncio arrivato durante il day-time di Amici, Maria De Filippi ha reso noto che il talent show di Canale 5 non sarebbe andato in onda per la finale nella stessa data ed ora dell’Eurovision. Mediaset trasmetterà dunque il 14 maggio il film del 2011 diretto e interpretato da Ficarra e Picone, Anche se è amore non si vede.

In quale data e ora andrà dunque in onda la finale di Amici 21? I palinsesti ufficiali di Mediaset hanno chiarito qual è stata la decisione. Domenica 15 maggio, infatti, si può vedere che in prima serata ci saranno su Canale 5 proprio gli alunni della scuola più seguita d’Italia che si contenderanno il titolo di vincitore della ventunesima edizione.

Ecco tutti gli screenshot dell’account Twitter che diffonde con costanza le anticipazioni sulle puntate di Amici 21. Queste sono quelle che riguardano le semi-finali: