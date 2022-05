Amici 2022, caos prima della finale: scintille in casetta – VIDEO

Ad un passo dalla finale gli animi si incendiamo come giusto che sia, anche quest’anno ad Amici 2022: ecco cos’è successo

Domani ci sarà in onda la semifinale di Amici 2022 e tra i sette rimasti ne dovranno essere soltanto cinque ad accedere alla finale. Adesso gli animi si scaldano e qualche rapporto rischia di saltare sul più bello.

È più che normale che ad una puntata dalla finale gli animi si accendono, domani i telespettatori scopriranno chi saranno i cinque finalisti di Amici 2022 tra Alex, Sissi, Luigi, Albe, Serena, Michele e Dario. In particolare una diatriba è nata tra due ballerini di due squadre diverse, Dario e Serena con il ballerino di Veronica Peparini che ha ammesso: “Se tu te ne esci con il fatto che anche mentre ballo questa cosa si vede per me è una novità” circa il fatto che la ballerina non si è complimentata con lui.

Serena, poi, ha tentato di controbattere: “Non è una cosa che ti vengo a dire così. Mi erano state fatte le domande e l’ho detto. Non te l’ho detto prima perché lo sapevi anche tu”. Anche Albe ha difeso Dario con Serena ammettendo: “Non è dire qualcosa per forza, devi dire quello che senti tu. Sennò sembra che ti hanno quasi obbligato. Non per forza, hai voluto dirla, hai scelto di dirla”.

Amici 2022, la diatriba non ha fine: scintille in casetta tra i ragazzi

Nonostante Dario e Serena non abbiano mai avuto problemi e anzi sembravano essere molto amici, ma la finale fa gola a tutti e la competizione si fa sentire. Questo è comune anche tra gli altri concorrenti di Amici 2022 che tra di loro stanno vivendo momenti di tensione in vista della puntata della finale.

A proposito di puntata finale, ancora non è chiaro quando sarà trasmessa. La data ipotetica sarebbe quella di sabato 14 maggio, ma con ogni probabilità sarà rimandata visto e considerato che quella data coincide con la finale dell’EuroVision Song Contest che quest’anno sarà a Torino. Le date più possibili sembrano essere quelle di domenica 15 maggio ed il sabato prossimo, ma ancora non c’è alcuna ufficialità da parte del talent show.