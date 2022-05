“Mi voleva alzare le mani”: Isola dei Famosi, questa volta rischia grosso. Parole pesanti tra due concorrenti, ci sarà un provvedimento?

La storia e i precedenti all’Isola dei Famosi insegnano che quando in Honduras si scontrano personalità forti, passare dalle parole ai fatti è questione di attimi. E sta per succedere di nuovo tra Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni.

Due concorrenti di peso, perché entrambe sono nel reality per vincerlo e non per fare solo le comparse. Lo hanno dimostrato fin da quando hanno messo piede in Honduras e continuano a farlo, ma questa volta forse sono andate anche oltre i limiti. E il rischio è che nella prossima diretta del 6 maggio arrivino provvedimenti pesanti.

Tutto è successo nelle ultime ore, come riferisce Biccy.it, durante il segmento de L’Isola dei Famosi Extended. Secondo Guendalina, la moglie di Clemente Russo sarebbe stata ad un passo dall’aggressione fisica nei suoi confronti anche se in realtà non ci sono immagini che lo confermino.

Isola dei Famosi, questa volta rischia grosso: la diretta porterà provvedimenti clamorosi?

Ma le parole dell’ex gieffina sono chiare: “Si è alzata arrabbiata e mi è venuta sotto, mi voleva alzare le mani. Urlando mi ha detto ‘all’anem e chi t’è viv’, cioé ha maledetto le persone vive. Poi evidentemente si è resa conto di avermi maledetto. Così è andata in acqua con Clemente e si sono detti, ‘cosa diciamo adesso? Cosa ci inventiamo?’. Poi hanno cambiato e si sono inventati che lei mi è venuta addosso per dirmi una cosa all’orecchio. Questo è grave. Modificano sempre la realtà”.

Uno scontro che nasce da lontano, perché già la settimana scorsa Laura aveva accusato la sua rivale di avere barato, nascondendosi alcune pizzette nel costume vicino al lato B. Anche in quel caso nessuno aveva visto e non c’erano riprese che lo provassero, quindi non è scattata nessuna punizione.

Ma i rapporti tra i due fratelli Tavassi da una parte, Clemente e Laura dall’altra continuano a rimanere tesissimi. Urge un confronto diretto che sicuramente ci sarà nella nuova diretta anche se è possibile che la produzione prenda provvedimenti più seri. E sullo sfondo c’è la nomination, con Russo che rischia di uscire.