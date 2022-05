Uomini e Donne anticipazioni: Riccardo interrompe tutto, Gemma di nuovo protagonista

Spuntano le anticipazioni sulla puntata odierna di Uomini e Donne, con Riccardo Guarnieri pronto ad interrompere tutto. Grande protagonista anche Gemma.

Torna anche oggi il consueto appuntamento con Uomini e Donne. Nel corso della puntata di questo giovedì avremo due grandi protagonisti. Il primo è Riccardo Guarnieri che interromperà tutto, la seconda invece è Gemma Galgani: tutte le anticipazioni.

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne abbiamo potuto vedere come Diego Tavani ed Aneta abbiano lasciato la trasmissione insieme. Oggi quindi il dating show tornerà in onda con tante altre sorprese. A partire dalle ore 14:45 avremo nuovamente al centro dello studio Riccardo Guarnieri. Dopo la frequentazione con Gloria il cavaliere ha scelto di conoscere Mariagrazia con cui sembrava andare tutto bene.

Qualcosa tra i due però sembra essersi rotto in questi giorni. Infatti durante le ultime puntate in cui è stato al centro con Mariagrazia, Riccardo ha spiegato di non volersi lanciare in dichiarazioni importanti come accaduto in passato preferendo fare un passo dopo l’altro. Quindi Guarnieri continua sì ad essere interessato alla dama, però per evitare gli errori del passato è pronto ad andarci con i piedi di piombo. Andiamo quindi a vedere cosa succederà.

Uomini e Donne, tanti colpi di scena: Riccardo e Gemma protagonisti indiscussi

A dare ulteriori anticipazioni sulla puntata odierna di Uomini e Donne ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni, proprietario della pagina Instagram specializzata ‘Uominiedonneclassicoeover‘. Stando al portale proprio oggi vedremo Riccardo chiudere la sua conoscenza con Mariagrazia. Inoltre in studio sarà ancora assente Ida Platano, sua ex storica che non assisterà alla scena.

Non essendoci anticipazioni dettagliate al centro dello studio potrebbe esserci anche Catia Franchi che, dopo essere uscita con Biagio Di Maro, potrebbe essere uscita con un alto cavaliere del trono over. Quel che è certo è che tornerà protagonista anche Gemma Galgani. Infatti la discussa d dama torinese sta proseguendo la conoscenza di Giacomo e le cose sembrano andare per il meglio.

L’ultimo segmento invece sarà riservato al Trono Classico con Veronica Rimondi che ha ammesso di essere delusa da Matteo. Maria De Filippi potrebbe riservare anche un breve spazio a Luca Salatino che dopo la scelta di Aurora di lasciare la trasmissione, è rimasto solo con due pretendenti: Lilli e Soraia. Appuntamento quindi alle ore 14:45 per tutte le novità riguardanti il dating show.