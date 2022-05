Uomini e Donne, rottura improvvisa per una delle coppie più solide: lei ripresa a piangere!

Altra rottura nel mondo di Uomini e Donne. La coppia, che sembrava sempre più stabile ed affiatata, pare aver rotto l’idillio nelle ultime settimane

Molte coppie che si sono conosciute ed innamorate nel programma Uomini e Donne hanno ancora relazioni stabili e molto forti. Altre invece hanno subito una brusca rottura nonostante davanti alle telecamere sembrassero affiatate.

Dai social arriva l’ultima rivelazione su una rottura a dir poco inaspettata. Tra due ex partecipanti del programma di Maria De Filippi. Una giovane e bellissima coppia pare sia giunta ai titoli di coda, almeno secondo indizi e rumors.

I giovani in questione sono Nunzio Moccia ed Eleonora Rocchini. Una coppia nata nel salotto della De Filippi qualche tempo fa, cresciuta e divenuta stabile anche dopo la fine della loro partecipazione al contenitore Mediaset. Ma l’aria che tira in tal senso, almeno ad oggi, sembra burrascosa.

Eleonora ripresa a piangere: è finita la love story?

Secondo quanto scrive Veryinutilpeople.it i due sarebbero ai ferri corti. Gli indizi social sono chiari: Nunzio ed Eleonora si sono bloccati a vicenda su Instagram, segnale di una rottura quasi definitiva. Soprattutto se la coppia, fino a qualche settimana fa, postava spesso immagini o stories delle loro esperienze comuni, felici e molto innamorati.

Inoltre Eleonora negli ultimi giorni ha postato testimonianze abbastanza chiare. Addirittura il suo personal trainer in palestra l’ha ripresa intenta a sfogarsi, in lacrime, piangendo in un momento di riflessione solitaria.

Altra story sospetta pubblicata da Eleonora riguarda un presunto trasloco: la ragazza non si trova più a Milano, dove sarebbe andata a convivere con Nunzio, bensì starebbe tornando nella sua Firenze. L’immagine delle sue valigie e degli scatoloni da trasloco corredati dalla domanda “E ora?”. Altro sintomo di una rottura ormai insanabile.

Non sono ancora giunte conferme ufficiali dalla coppia, ma nel mondo della comunicazione digitale odierna gli indizi social sono come delle rivelazioni a cielo aperto. Nunzio ed Eleonora avrebbero smesso di condividere i propri sentimenti e dato un taglio alla relazione. Ora non resta che aspettare, per vedere se si è trattato di una crisi passeggera o di un taglio netto per entrambi.