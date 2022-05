SIM telefoniche preziose, occhio a questa: vale quasi 10 mila euro! Fate attenzione perchè potreste ritrovarvi un piccolo tesoro nascosto

Negli ultimi anni questi piccoli oggetti di micro tecnologia stanno assumendo un valore sempre più elevato. In molti sono alla ricerca di esemplari rari e sono disposti a pagarle una fortuna.

Qualche anno fa come molti ricordano, andavano per la maggiore le tessere telefoniche da collezione. Le schede che venivano utilizzate per chiamare dalle cabine telefoniche 20 o 30 anni fa, erano diventati delle vere e proprie reliquie da collezionare. Alcune di esse potevano arrivare a valere anche milioni (di lire) e gli appassionati del genere erano davvero numerosi. Ora a distanza di tempo sembra che si sia modificata l’usanza in base allo sviluppo tecnologico del settore telefonico. Ad essere richiestissime non sono più le schede da cabina ma le Sim Card dei nostri smartphone. In alcuni mercati, soprattutto asiatici, la ricerca del numero fortunato è una pratica molto diffusa. Gli utenti cercano in base alla propria data di nascita e al proprio nome di far corrispondere una sequenza numerica in grado di portare fortuna. Per questo sono disposti a pagare anche cifre a 4 zeri.

SIM telefoniche preziose, una è stata acquistata per 9.000 euro: cos’hanno di speciale

Anche da noi sta prendendo piede sempre più la personalizzazione delle Sim Card, sia per vezzo che per moda, oltre al solito significato legato alla buona sorte (in molti ci credono). Ormai non è più solo un gioco per ricchi ma una vera passione da collezionisti. Nella fattispecie parliamo del caso di una tessera pagata ben 9.000 euro! La sequenza numerica unica la rende un oggetto dal valore assoluto, piccolo gioiello della compagnia telefonica. Quest’ultime hanno riservato alla vendita su eBay, proprio alcune di queste SIM speciali. Nello specifico per capire di cosa si tratta, andiamo di seguito a citare alcuni casi di Card che valgono una cifra ragguardevole.