Regina Elisabetta, tutti col fiato sospeso per le sue condizioni: annuncio terrificante

Tornano a far preoccupare le condizioni di salute della Regina Elisabetta, che adesso rischia seriamente di non farcela: il pauroso annuncio.

Direttamente dal Regno Unito arrivano delle notizie terrificanti riguardanti la Regina Elisabetta. Infatti le condizioni di salute di Sua Maestà preoccupano e non poco ed un annuncio terrorizza i sudditi: le ultime.

Sono ore di grande preoccupazione in Gran Bretagna, con tutto il paese impaurito seriamente dalle condizioni di salute della Regina Elisabetta. Infatti sulla monarca, negli ultimi giorni stanno girando delle indiscrezioni a dir poco terrificanti. Proprio quest anno Sua Maestà è pronta a festeggiare ben 70 anni di regno, un vero e proprio record di longevità per un capo di stato.

Come detto però le ultime notizie sulle sue condizioni di salute sono a dir poco preoccupanti. Infatti il Mirror sulle sue pagine ha anche lanciato un inquietante previsione. Sulle pagine del tabloid, quindi si legge: “Potrebbe non farcela“. Infatti di recente la Reale d’Inghilterra ha dovuto anche avere a che fare con il Covid-19. La monarca è riapparsa in pubblico qualche giorno fa ma secondo i tabloid inglesi i festeggiamenti per il Giubileo di platino potrebbero essere a rischio. Al momento però sulle sue condizioni non ci sarebbero né conferme, né smentite da parte della Royal Family.

Regina Elisabetta, preoccupano le condizioni di salute: “Potrebbe non farcela”

Tornano a preoccupare quindi le condizioni di salute della Regina Elisabetta. Una sua dipartita potrebbe essere un vero e proprio colpo basso per tutto il regno, visto che proprio ultimamente, dopo due anni di assenza, anche Harry e Meghan avevano deciso di farsi rivedere a Buckingham Palace. I duchi di Sussex infatti avrebbero fatto rientro in Gran Bretagna per incontrare la Royal Family dopo le tensioni degli ultimi anni. Per tutto il popolo britannico questo è un gran colpo di scena, specialmente per i tabloid che hanno aspramente criticato la distanza messa dal principe verso la sua famiglia.

A riportare i dettagli di quell’incontro ci aveva pensato la rivista scandalistica TMZ. Infatti il portale di cronaca rosa di Los Angeles rivelò la sosta dei due duchi di Sussex a Londra. Un ritorno a casa che mancava da ben due anni, dopo che Harry e Meghan si sono trasferiti negli Usa. Infatti sul tabloid si legge: “Questo ha portato a un inaspettato ricongiungimento con la famiglia“. I due hanno raggiunto la capitale britannica nella giornata di martedì dopo aver viaggiato con un volo commerciale. La coppia ha avuto a disposizione lo shadowing della sicurezza in ogni momento. Adesso però ciò che preoccupa maggiormente sono le condizioni di salute di Elisabetta, che potrebbe non farcela.