Netflix, novità sensazionale per tutti gli abbonati: è gratis! Sarà in grado di far felici davvero molti appassionati

Oltre alle serie tv e ai film, la piattaforma di streaming più famosa del mondo non dimentica di aggiornare anche il proprio catalogo di videogiochi. Il tutto ovviamente senza costi aggiuntivi.

Siamo stati abituati a conoscere Netflix negli ultimi anni come la piattaforma di riferimento per le serie tv di tutto il mondo. Una scelta vastissima e in continuo aggiornamento, in grado di soddisfare anche gli utenti più esigenti. Nel corso del tempo anche l’offerta di film è aumentata a dismisura, diventando competitiva rispetto ad altre realtà multimediali. Quello che invece è sempre stato sottovalutato è il settore dei videogiochi, altro campo di interesse in cui Netflix ha deciso di inserire una marcia in più.

Proprio in questi giorni, infatti, l’azienda americana ha annunciato che Relic Hunters Rebels è il prossimo gioco gratis disponibile sul catalogo per gli abbonati. Dei piccoli omaggi che ciclicamente vengono fatti a tutti coloro che posseggono una sottoscrizione e che desiderano intrattenersi con dei videogame moderni. Una aumento dell’offerta di games che pone Netflix in concorrenza con servizi come Xbox Game Pass (disponibile tramite Amazon), in una costante logica di riposizionamento sul mercato globale.

Netflix, novità sensazionale per tutti gli abbonati: arriva un nuovo videogioco gratis!

Come riportato anche dai colleghi di GameSpot, Relic Hunters Rebels è stato sviluppato dallo studio brasiliano Rogue Snail. Nello specifico sarà possibile vestire i panni di quattro personaggi (Jimmy, Ace, Pinkyy e Raff) mentre si cercherà di raccogliere nuove armi, ognuna con abilità uniche.

I giocatori se la dovranno vedere contro anatre spaziali e tartarughe per cercare di sconfiggere l’Impero Ducan. Ha presentare il gioco ci ha pensato il CEO di Rogue Snail, Mark Venturelli, che ha dichiarato: “Oltre ad essere grandi fan di Netflix, eravamo entusiasti di essere uno dei primi sviluppatori di Netflix Games e di far parte di questa storia fin dall’inizio”.

“Il tutto ci permette di concentrarci solo sul fare un gioco senza doverci preoccupare di come pagare le bollette. Questo mantiene il gioco divertente e giusto per tutti”.

Entro la fine del 2022 il colosso streaming punta ad ampliare a dismisura il suo catalogo di Game, per diventare sempre più in punto di riferimento del settore.