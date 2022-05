Manuel Bortuzzo, il gesto di Soleil è inequivocabile: bufera sul web – FOTO

Il gesto di Soleil Sorge contro Manuel Bortuzzo ha scatenato l’ira del web spaccando letteralmente in due i fan

Al Grande Fratello VIP non sono mai stati l’uno contro l’altro, ma gli ultimi eventi sono stati inevitabilmente una frattura tra alcuni componenti del reality show. Un like ha creato una vera e propria spaccatura anche sul web.

La fine della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è sulla bocca di tutti da quando il nuotatore ha deciso di chiudere tutto con un comunicato all’ANSA che ha lasciato l’amaro anche alla Principessa Etiope. Sulla questione, successivamente, anche la diretta interessata si è espressa lasciando spazio a molte domande da parte dei suoi follower cui lei stessa ha risposto ed ammesso che ci fosse qualche frizione anche con Franco Bortuzzo.

Da ultimo, Lulù ha ammesso di esserci rimasta male per un ulteriore passo falso dal suo ormai ex fidanzato: “Ieri mi ha bloccato su WhatsApp e prima mi ha scritto ‘Ah, ma allora non hai capito che ci siamo lasciati?’. Ma io non sono alle scuole medie, penso che ci possiamo incontrare, guardarci negli occhi e confrontarci. Ha fatto un gesto brutto, come a significare che il nostro amore non ha valore”.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, Soleil ha scelto: l’influence si schiera dalla parte dell’amica

Cara @lulu_selassie,

ricordati che non sei mai sola.

Hai dei fan pazzeschi come lo sei tu.

Fatti forza, e ricordati che nella vita TU meriti molto di meglio.🧚🏽‍♀️

Sarai x sempre famosa.💜

Con affetto un Soletto#fairylu pic.twitter.com/DzU5lBUKt5 — Loris,lo scimpanzé di Sun.✨ (@sun_loris_) May 4, 2022

I social non mentono mai e Soleil Sorge lo sa bene, visto e considerato che lei stessa di sua spontanea volontà ha defollowato un po’ di persone dal suo Instagram, tra cui Alex Belli e l’ha anche annunciato su Twitter per non fare alcuna dietrologia. Adesso è spuntato proprio sul social presto di proprietà di Elon Musk un like che non lascia spazio all’immaginazione: l’influencer si schiera dalla parte della sua amica Lulù.

L’atteggiamento di Manuel non è piaciuto ai più, ancor meno quello di suo padre Franco, creando una vera e propria spaccatura tra fan e gieffini stessi.