Harry-Meghan, l’ultimo indizio è stupefacente: la Regina Elisabetta è avvertita!

La Royal Family è pronta ad accogliere un’altra bomba: la Regina Elisabetta è avvisata da Harry e sua moglie Meghan

La Famiglia Reale sta vivendo un momento molto delicato, questa volta sembra esserci sempre più un riavvicinamento con il Principe fratello di William, ma un indizio porta a pensare che qualcosa stia prendendo una piega irreversibile.

Negli ultimi anni la storia tra il Principe Harry e sua nonna è stata idilliaca, i rapporti si sono dissestati col tempo anche e soprattutto con lo zampino di Meghan Markle. La coppia ha addirittura scelto di lasciare la loro abitazione britannica e partire con i due figli, Archie e Lilibet, alla volta degli Stati Uniti d’America. La famiglia ha deciso, infatti, che avrebbero preso casa in California dove attualmente vivono e partecipano attivamente ad eventi sociali.

Un po’ la distanza, un po’ le loro parole ed i gesti che si sono susseguiti nel tempo, la Royal Family ed il Principe Harry con sua moglie Meghan Markle hanno creato una vera e propria spaccatura che sembrava essere irrisanabile visto e considerato che si è addirittura vociferato di un litigio durante il funerale del compianto Principe Filippo.

Royal Family, Harry e Meghan sono in crisi? Il nipote potrebbe tornare dalla Regina Elisabetta

Di recente la coppia è stata proprio a visitare la Regina Elisabetta e questo potrebbe aver suscitato un po’ di nostalgia nel cuore di Harry che potrebbe patire la nostalgia per la distanza dai suoi affetti, al di là del suo caro nucleo familiare. Nonostante i due reali facciano una vita ricca di soddisfazioni, beneficenza e cura dei propri affetti, Harry potrebbe pensare di tornarsene nel Regno Unito e stare accanto alla nonna, in particolare durante gli Invictus Games il Principe ha svelato di avere forte nostalgia dei suoi affetti.

A mettere la pulce nell’orecchio di una crisi ed un possibile ritorno in patria del Principe Harry, c’è l’astrologa delle celebrità, Emili Adame che al podcast To di for Daily ha svelato che il cuore del caro Principe ha fatto un tuffo nel passato e che il suo cuore è nel Regno Unito, ma c’è un piccolo cavillo: Meghan Markle non ne vuole sapere alcunché.