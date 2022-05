Eva Henger, allarme rosso: operazione d’urgenza e svolta drammatica. Ad una settimana dall’incidente in auto la situazione peggiora

Doveva essere un viaggio di piacere, si è trasformato in un incubo per Eva Henger e il marito, Massimiliano Caroletti. Ma soprattutto ogni giorno invece di arrivare notizie positive dall’ospedale, si inseguono aggiornamenti drammatici.

L’ultimo è arrivato durante il collegamento che Barbara D’Urso, grande amica della coppia, ha fatto durante la diretta di Pomeriggio Cinque per aggiornare sulle loro condizioni. Entrambi sono ancora ricoverati in condizioni serie, più per lei che per lui, ma finalmente sono riusciti a stare insieme.

Una consolazione solo parziale, perché la vicinanza del marito non le impedisce di vivere momenti di ansia per la sua salute. L’ultima svolta infatti è drammatica ma anche inattesa. Nelle ultime ore infatti Eva è stata sottoposta ad un nuovo intervento che non era stato previsto ma si è reso necessario per l’improvviso peggioramento delle sue condizioni.

Eva Henger, allarme rosso: l’operazione non era prevista e lei vuole tornare in Italia

La notizia è arrivata direttamente dalla Henger con un lungo messaggio inviato a Barbarella nel quale ha raccontato il suo dramma e ha pianto: “Il suo braccio stava andando in setticemia – ha spiegato la conduttrice Mediaset – e lo hanno scoperto all’improvviso. Mi ha mandato foto con la fuoriuscita di liquido. E per questo motivo al momento si trova sotto i ferri”.

Ma poi ci sono anche altri problemi, come il calcagno fratturato in più punti, con i medici che però al momento non vogliono o non possono operarlo. Immagini drammatiche e molto crude, tanto che la D’Urso ad un certo punto ha invitato il pubblico più sensibile a cambiare eventualmente canale.

Eva Henger non rischia la vita, ma in compenso rischia di portarsi dietro a lungo i segni dell’incidente. Al momento la coppia sta cercando di fare tutto il possibile per organizzare un trasferimento in Italia e farsi ricoverare in un ospedale di Roma, una clinica specializzata dove continuare cure. “Probabilmente Eva ha trovato il modo di rientrare in Italia” ha aggiunto Barbara D’Urso che domani fornirà nuovi aggiornamenti sulla situazione.