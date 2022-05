Ballando con le Stelle 2022, Milly Carlucci sceglie lei come concorrente: ha già partecipato in passato!

Arisa e Vito Coppola stanno momentaneamente cavalcando l’onda del successo, ma Milly Carlucci pensa già a Ballando Con Le Stelle 2022

L’amatissimo talent show di Rai Uno tornerà presto con la conduttrice abruzzese che non lascerà mai il comando e sta già pensando a chi saranno i prossimi talentosi ballerini per la prossima edizione.

È da ormai un po’ dii tempo che Vito Coppola e Arisa sono usciti vincitori di Ballando Con Le Stelle ed immediatamente dopo aver terminato col successo anche de Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci non se n’è stata con le mani in mano ed ha già consultato un possibile parterre di ballerini da affiancare ai suoi professionisti per una nuova competizione da favola. In questi giorni sono trapelati tanti nomi, tra questi ci sono in lizza Paola Barale, Bianca Guaccero, Violante Placido, Beppe Convertini, Emanuel Caserio, Michelangelo Tommaso, Mara Venier, Monica Marangoni.

Alla fine l’ufficialità del cast si avrà soltanto dopo l’estate, come accade anche per gli altri anni, ma ai telespettatori piace sognare ed ipotizzare chi possa essere uno dei volti della nuova edizione. Per il 2022, la padrona di casa ha pensato ad una vecchia conoscenza che potrebbe stupire i telespettatori.

Ballando Con Le Stelle 2022, Milly Carlucci pesca dal passato: l’indiscrezione

Erano appena appena 13 anni fa quando Carol Alt insieme a Raimondo Todaro si esibiva sul palco di Ballando Con Le Stelle, nell’edizione poi vinta da Emanuele Filiberto con Natalia Titova. Fin qui a nessuno è stato concesso di partecipare per due volte al talent show, ma non è detto che Milly Carlucci non possa fare uno strappo alla regola come accaduto l’anno scorso con Al Bano -perché al programma non sono ammessi personaggi che hanno fatto reality show come nel suo caso all’Isola dei Famosi- e prenderla con sé nel cast. Sarebbe, in tal caso, un gran ritorno in scena per l’attrice e modella icona degli anni Novanta.

Nel frattempo un grande mistero aleggia anche attorno la figura dei giudici, non c’è ancora nessuna conferma sulla presenza della vecchia regia con Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino.