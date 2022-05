Anna Tatangelo in crisi dopo la rottura? Arriva la clamorosa smentita che ribalta il discorso: parole che stanno facendo discutere

Passare da una (presunta) promessa di matrimonio alla rottura totale è stato un attimo per Anna Tatangelo e Livio Cori. Una rottura che ha fatto molto rumore, forse persino tropo perché adesso c’è chi cerca di aggiustare il tiro.

Perché per alcuni giorni il cantante napoletano ha scelto la via del silenzio. Ma ora ha deciso di passare all’azione con un paio di Stories per smentire. “Non ho rilasciato nessuna intervista, nessuna dichiarazione, tutto quello che leggete in giro virgolettato come se l’avessi detto io su vari giornali blog e siti del caso non è vero. Non ci pensate proprio pensate ad altro, non vi applicate ad altro tutto le cose che voglio dire le dico qua su Instagram, è la fonte reale che avete”.

Parole dirette he però non sciolgono il dubbio. Lui se la prende con quello che è stato pubblicato nei giorni scorsi, le presunte motivazioni della rottura. Ma non smentisce la rottura in sé che ormai sembra un dato di fatto.

Anna Tatangelo in crisi dopo la rottura? Ecco con chi ce l’ha Livio Cori

A mettere la parola fine sarebbe stata l’ex compagna di Gigi D’Alessio, come dimostra anche il repulisti che ha fatto sui social eliminando tutte le foto insieme al collega cantante: lei ha agito, ma lui si lamentava, perché come spiegava ‘Oggi’ il magazine ci sarebbero state molte divergenze di carattere con Anna. Divisioni della vita inconciliabili, esattamente come i rispettivi impegni professionali che a lungo li hanno tenuti lontani.

E citando lo staff di Livio Cori spiegava come il nome di Lady Tata fosse pesante: lei ormai è famosa da anni non solo per la vita passata accanto a Gigi D’Alessio che è anche padre di suo figlio Andrea. Invece Livio ha una carriera ancora tutta da costruire e quindi il rischio era quello solo di passare come il fidanzato di Lady Tata e non come un artista di talento. Parole che lui oggi contesta fermamente.

Eppure solo qualche settimana fa a ‘Gente’ lei parlava così: “Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buon umore ti serve per andare avanti. É una luce che ci voleva nella mia vita”. Una luce che ora non illumina più.