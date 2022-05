“Anche io lo faccio, non c’è niente di male”: la confessione bollente di Belen infiamma tutti

Nel corso dell’ultima puntata de Le Iene Show, Belen avrebbe fatto una confessione bollente al suo pubblico: scopriamo le parole della showgirl.

Una sempre schietta Belen Rodriguez nella puntata di ieri de Le Iene Show ha fatto impazzire il pubblico con una bollente rivelazione. Andiamo quindi a rivedere le parole usate dall’argentina nel corso della diretta.

Belen Rodriguez nella puntata di ieri de Le Iene Show si è dimostrata ancora una volta campionessa di sincerità, pronta ad abbattere ogni tabù. Infatti proprio durante la trasmissione la conduttrice ha fatto delle confidenze sulla sua sfera intima. Tutto ciò è arrivato dopo un curioso servizio che ha visto protagonisti Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Infatti alle quattro coppie sono state fatte delle domande riguardanti la loro vita di letto.

Da qui sono emerse diverse chicche, a cui Belen Rodriguez ha voluto aggiugere la sua particolare confessione. Il tutto grazie anche a l’essere incalzante di Teo Mammuccari. Quindi la modella sudamericana ha rivelato: “Dopo una pandemia e con una guerra in corso, abbiamo tutti il bisogno di rilassarsi e ognuno ha il suo metodo“. Teo ha quindi preso la palla al balzo per chiedere: “Cosa fai quando torni a casa da sola dopo aver lavorato? Dai, dopo che sei ti fatta una canna“. Di tutta risposta Belen ha quindi affermato: “No, le canne non me le faccio. Però posso dire quello che faccio o siamo in fascia protetta?“. Andiamo quindi a vedere le parole di Belen in diretta. 7

Belen Rodriguez, la confessione in diretta: grande sorpresa per il pubblico

Belen Rodriguez dopo aver rivelato di non farsi le canne ha voluto dire al pubblico cosa fa per rilassarsi dopo una giornata di lavoro. Infatti la showgirl argentina ha affermato: “Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne lo fanno. Non c’è niente di male, finalmente si può dire in televisione“. Teo Mammuccari quindi ha sfoderato tutta la sua ironia chiedendo scherzosamente di dare una dimostrazione al pubblico.

A sorpresa, però Belen ha voluto continuare il discorso con serietà, senza buttarla in caciara. Così la modella argentina ha affermato: “Non solo le donne fanno autoerotismo, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti… come voi maschietti“. Belen quindi è riuscita ad attirare il consenso del pubblico a causa per due ragioni. La prima per aver sfatato un tabù, mentre il secondo applauso va per aver parlato di un argomento che dovrebbe essere naturale senza buttarla in caciara.