Uomini e Donne, ex tronista di nuovo incinta pochi mesi dopo la prima gravidanza: sorpresa!

Una delle ex troniste di Uomini e Donne è nuovamente incinta dopo pochi mesi dalla prima gravidanza. Sui social i followers rimangono sorpresi.

Una delle troniste più amate nella storia di Uomini e Donne è nuovamente incinta. La notizia è stata una vera e propria sorpresa visto che la notizia arriva tre mesi dopo la prima gravidanza: tutti i dettagli.

Tra le tantissime troniste passate a Uomini e Donne, il pubblico ricorderà certamente Giulia Quattrociocche. La ragazza nelle ultime ore ha sorpreso tutti annunciando di essere nuovamente incinta a pochi mesi dalla nascita della sua primogenita, Cloe, venuta al mondo lo scorso novembre 2021. Così l’ex tronista ha voluto annunciare festosamente la grande notizia, che arriva a pochi mesi dalla gravidanza precedente.

L’ex tronista ha detto di essere rimasta incinta nel periodo di febbrai, quindi a soli tre mesi dalla nascita della piccola Cloe. Giulia ha quindi deciso di scherzare a proposito della grande vicinanza tra le due gravidanze, scrivendo che lei e il compagno dovrebbero forse fare altre attività, come ad esempio guardare la televisione. La Quattrociocche ha quindi deciso di condividere le immagini delle sue ecografie che mostrano abbastanza nitidamente il capo della creatura che porta in grembo. Taggando il compagno ha poi continuato: “C’è piaciuto così tanto che abbiamo fatto il bis!“.

Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche è nuovamente incinta: a tre mesi dalla prima gravidanza

Arriva quindi la seconda gravidanza per Giulia Quattrociocche. La prima è stata confermata dalla diretta interessata dopo diverse speculazioni sui vari siti di cronaca rosa. Infatti in quel periodo la coppia in dolce attesa ha anche annunciato il sesso del loro primo figlio, una femminuccia, nata nella notte tra il 16 e il 17 novembre 2021. Quindi adesso tutti attendono se la coppia darà ulteriori notizie sul nuovo nascituro. Per ora si sa solo che l’ex tronista dovrebbe essere al secondo o terzo mese di gravidanza.

Giulia ed il compagno, Manuel Magazzino, sono insieme da circa due anni. Entrambi sono molto schivi e non fanno attualmente parte del mondo dello spettacolo. Infatti prima e dopo Uomini e Donne, l’ex tronista non è apparsa in altri programmi. Durante l’esperienza nel dating show Giulia è stata corteggiata dall’ex gieffino Alessandro Basciano, a cui però ha preferito Daniele Schiavon. La relazione tra i due però si è interrotta nel 2020 a causa di un tradimento di lei.