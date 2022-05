“Un tumore me lo ha portato via”, lutto devastante a Uomini e Donne: il racconto

Una delle protagoniste di Uomini e Donne ha raccontato una grave perdita in famglia a causa di un tumore: la storia commuove il pubblico.

Sono tantissime le storie che gravitano intorno ai personaggi passati per Uomini e Donne. Oggi una delle protagonista ha voluto raccontare una sua grave perdita a causa di un tumore: le sue parole sono toccanti.

In questa edizione di Uomini e Donne una delle grandi protagoniste è stata Roberta Giusti. Durante il suo percorso la tronista ha portato avanti anche il corteggiamento di Luca Salatino che oggi siede sul trono della trasmissione. La 21enne però ha scelto il modello di Arezzo, una decisione che per molti è stata inaspettata. Infatti nonostante le lotte di Luca Salatino, alla fine il suo cuore ha scelto Samuele. Una scelta che sembra azzeccata visto che la storia tra i due procede a gonfie vele.

Infatti oggi Roberta e Samuele si dichiarano innamorati più che mai e confermano che stanno facendo sul serio. I due sembra proprio che vogliano vivere il loro futuro insieme. La 21enne non credeva che poteva trovare l’amore proprio all’interno della trasmissione di Maria De Filippi ed invece il dating show l’ha smentita. Attualmente lei abita a Roma, mentre lui ad Arezzo, dove lavora nell’azienda di famiglia. Il loro obbiettivo, però, è quello di “non vivere a lungo un amore a distanza”. Per questo motivo i due hanno deciso di andare a convivere. Andiamo quindi a vedere il suo racconto.

Uomini e Donne, Roberta Giusti si racconta: tra l’amore ed una perdita terribile

Roberta Iliaria Giusti e Samuele Carniani adesso sono pronti ad andare a vivere insieme. Infatti i due avrebbero già trovato anche il loro nido d’amore. L’ex tronista ha capito subito di aver trovato l’amore dopo aver incrociato lo sguardo di Samuele. Nonostante ciò, aveva non pochi dubbi e aveva paura di confessarlo a se stessa. Infatti il suo obiettivo era quello di vivere l’esperienza nel dating show in maniera spensierata. Inoltre Roberta con lui è riuscita a parlare anche di un fatto intimo, la morte del padre.

L’ex tronista ha quindi dichiarato: “Dopo una lunga malattia durata due anni ho perso mio padre. Lui era la mia vita e un tumore me lo ha portato via. E in quel momento, senza un motivo, di questa tragedia davo la colpa a mia madre“. Proprio questo evento ha segnato la sua vita, con la Giusti che quindi a 18 anni ha deciso di lasciare Rieti per andare a studiare a Roma. Una scelta azzeccata, visto che non solo la tronista ha proseguito la sua carriera, ma ha anche fatto l’esperienza all’interno del dating show.