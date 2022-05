Silvia Toffanin, salta tutto: i fan della conduttrice stentano a crederci

Un’indiscrezione pazzesca riguarda Silvia Toffanin, sembrerebbe infatti tutto saltato: tutti stentano a crederci

La conduttrice veneta ha una carriera che procede a gonfie vele con un doppio appuntamento settimanale del suo talk show amatissimo dal pubblico italiano: sulla sua vita privata c’è qualche cavillo da risolvere ancora.

Silvia Toffanin è legata sentimentalmente a Pier Silvio Berlusconi -figlio del leader di Forza Italia- dal 2002, la coppia ha anche avuto due figli, Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010 e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015. Nonostante i tanti anni trascorsi insieme, i due non si sono mai sposati, ma la cosa non sembra mai essere stata un problema nel loro rapporto che dura ormai da 20 anni.

Finalmente per i due sembrava essere arrivato il momento di coronare il loro amore nella celebrazione del matrimonio, come spifferato in questi giorni da diversi magazine, ma sembrerebbe esserci stato un dietrofront sulla decisione e che si stia per concludere con un nulla di fatto.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non si sposano più? L’indiscrezione

Per chi vedeva già Silvia Toffanin vestita di bianco è meglio svegliarsi dal sogno perché sembrerebbe che la coppia non organizzerà nessun matrimonio. Anche il sindaco di Portofino ha sognato in grande ammettendo: “Sarebbe un onore poter celebrare le loro nozze. Può darsi che decidano di sposarsi nella chiesetta di San Sebastiano e di fare la festa nella nuova proprietà”. Con ogni probabilità anche lui si è illuso di qualcosa che, in realtà, non sarà perché ci ha pensato Il Fatto Quotidiano a spegnere gli entusiasmi di chiunque riportando: “Fonti vicine alla coppia smentiscono a FqMagazine che i due stiano progettando di sposarsi”.

I gossip fin qui giunti, dunque, sembrerebbero aver perso ogni credibilità qualora la fonte abbia ragione. Un vero e proprio colpo di scena per qualcosa che sembrava già fatto. C’è da dire che questo matrimonio ha una certa assonanza con quello che Silvio Berlusconi progettava da tempo con Marta Fascina.