Sanremo 2022, un big nella giuria di X Factor: il nome fa impazzire i fan. Il cast della prossima edizione sta per essere ufficializzato

I primi live arriveranno soltanto ad ottobre ma la grande macchina di X Factor 2022 è pronta per ripartire con la prima fase, quella delle audizioni per scremare le migliaia di aspiranti star. E parallelamente sono partite le grandi manovre in giuria.

Rispetto all’ultima edizione del talent di Sky Uno cambierà quasi tutto. L’unico dei giudici che sembra aver scelto di proseguire la sua avventura è Manuel Agnelli. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il ritorno di Fedez cinque anni dopo la sua ultima volta e proseguono le indiscrezioni sul nome di Ambra Angiolini che di fatto sostituirà Emma.

Ma c’è anche un quarto nome, un giudice nuovo al posto di Hell Raton. Secondo ‘Chi’, la rivista che per prima aveva sdoganato il nome di Fedez, la scelta cadrà su un grande protagonista di Sanremo 2022. “Ecco quale potrebbe essere il quartetto dei giudici – scrive il magazine – convocati per rilanciare un format in calo nelle ultime due edizioni. Parliamo del già citato Fedez, Ambra Angiolini, il confermato Manuel Agnelli e una bella new entry, ovvero il rapper Dargen D’Amico“.

Sanremo 2022, un big nella giuria di X Factor: luio e Fedez sono grandi amici da tempo

Dargen D’Amico era arrivato sul palo dell’Ariston con uno zoccolo duro di fan, perché frequenta la scena italiana da più di un ventennio e ha appena pubblicato il suo decimo album. Ma il successo di ‘Dove si balla‘ è andato forse anche oltre le sue aspettative e gli ha dato una dimensione nuova, forse anche più pop come concetto stretto di popolarità.

Lui e Fedez si conoscono e collaborano da anni. Nel 2021 c’era la firma di Dargen sul brano ‘Chiamani per nome‘ che l’amico aveva interpretato a Sanremo insieme a Francesca Michielin. E aveva anche collaborato al brano di Annalisa, ‘Dieci’, prima di essere scelto da Amadeus per l’ultima edizione del Festival.

Attualmente Dargen D’Amico (che per ora non ha commentato l’indiscrezione) è impegnato in tour, con le prossime due tappe l’8 magio all’Alcatraz di Milano e il 13 a Bologna. Ci saranno altre date in estate ma il tempo per le audizione di X Factor e per scegliere i suoi ragazzi lo troverà, nel caso.