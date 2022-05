“È finito in un branco di lupi”, momento delicatissimo all’Isola dei Famosi: si ritira subito?

Crescono le tensioni all’Isola dei Famosi, con un concorrente che sta attraversando un periodo delicatissimo: potrebbe ritirarsi subito.

Nuovo colpo di scena all’interno dell’Isola dei Famosi, con uno dei concorrenti che sta vivendo un periodo a dir poco complicato. Infatti nelle prossime puntate potrebbe addirittura ritirarsi: “E’ finito in un branco di lupi”.

Continua l’Isola dei Famosi su Canale 5 che sta vedendo protagonista soprattutto Blind. Infatti il cantante è protagonista di diversi alti e bassi e negli ultimi giorni si è ritrovato al centro di accuse e discussioni, con Nicolas Vaporidis che gli ha puntato il dito contro. L’attore ha quindi dichiarato: “Blind è un burattino senza personalità, lo manipolano tutti!“. Il cantante ha accusato pesantemente queste parole da parte dell’attore.

A rispondere però non ci ha pensato l’ex protagonista di Amici, ma sua zia. Infatti la donna non è rimasta in silenzio ed ha risposto con un lungo post nel quale prende le difese del nipote. Una risposta lunghissima, con la donna che ha deciso di lanciare il guanto di sfida a tutti i fan della trasmissione e gli haters del nipote. Andiamo quindi a vedere le sue parole pubblicate sulle stories del suo profilo Instagram.

Uomini e Donne, la zia di Blind prende le sue difese: “Non è facile accettare che un 20enne sia maturo”

Dopo le pesanti accuse di Nicolas Vaporidis, la zia di Blind ha voluto difendere il nipote. Infatti con una lunga stories su Instagram ha affermato: “Blind è un ragazzi di 22 anni ma che riesce a pensare, ragionare e parlare come un 40enne, credo che sia questo che porti le persone a pensare che sia un burattino ecc… perché non è facile accettare che un ventenne possa essere maturo e avere dei pensieri propri“. A riproporre lo screenshot ci ha pensato l’esperta di gossip, Deianira Marzano.

La Zia di Blind ha quindi continuato con una vera e propria stoccata all’attore, scrivendo: “Mettiamoci in gioco, perché fa comodo screditare un ‘ragazzino’ agli occhi del pubblico, puntandogli il dito contro, insultandolo e dicendogli di non avere personalità! Fa molto comodo!” – ha poi continuato – “Blind ha personalità, Blind ha carattere, Blind è un ragazzo col cuore d’oro e una grande corazza, che può essere facilmente distrutta, come si è visto!“. La donna ha quindi concluso ricordando che il nipote è finito in un vero e proprio branco di lupi.