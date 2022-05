Manuel Bortuzzo, Lulù vuota il sacco: il pubblico è senza parole

La rivelazione di Lulù Selassié dopo la fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo. Gli italiani sono rimasti sconcertati dalla vicenda

Una storia d’amore romantica e sentita dentro la casa del Grande Fratello Vip. Ma che non ha avuto il seguito ed il futuro che tutto il pubblico italiano si aspettava dopo le dimostrazioni di affetto in televisione.

Manuel Bortuzzo e Lucrezia “Lulù” Selassié si sono lasciati. La liaison era nata all’interno della casa, dove la dolcezza del giovane nuotatore e l’esuberanza della principessa etiope sembravano essersi intrecciati in maniera ideale.

Un vero peccato, un fulmine a ciel sereno. Lo scorso 25 aprile tramite un comunicato pubblico Bortuzzo ha annunciato la fine della sua relazione con Lulù. In molti hanno scritto che il nuotatore sarebbe stato influenzato dal suo gruppo di amici. Ma in un’intervista rilasciata a Chi è arrivata la verità della ragazza.

Lulù punta il dito verso l’ex suocero: “Presenza ingombrante, mi metteva ansia”

Lulù ha dato pubblicamente il proprio punto di vista sulla fine della relazione con Manuel Bortuzzo. Anche per lei una sorpresa assoluta, visto che tra i due le cose sembravano andare a gonfie vele.

“Manuel non ha voluto dare chance al nostro amore. Ha fatto un brutto gesto: mi ha bloccata su Whatsapp. Mi ha scritto solo “Non hai capito che ci siamo lasciati?”. Ma io non sono una ragazzina delle medie, avrei voluto un confronto diretto. Sono sicura che guardandoci avremmo risolto tutto, con un bacio saremmo andati avanti insieme”.

Lulù ha spiegato, secondo il suo parere, i motivi di questa decisione drastica: “In primo luogo Manuel è stato manovrato dalla famiglia, gli hanno detto di non andare avanti con me. Poi il sentimento c’è, ma Manuel non ci crede più. Dovevamo partire assieme, avevo anche preparato una sorpresa per il suo compleanno”.

Una figura che, secondo la principessa, avrebbe messo i bastoni tra le ruote al loro rapporto sarebbe Franco. Ovvero il padre di Manuel: “La sua presenza mi metteva ansia. Ha sempre messo il becco su tutto e ha messo in difficoltà anche Manuel. Eravamo in quella che doveva essere la nostra casa, invece appena entravamo in intimità arrivava il padre ad interromperci. Manuel era dispiaciuto, voleva cercare un’altra casa per noi, ma era inutile. Se non fosse stato per il padre saremmo ancora insieme”.