Isola dei Famosi 2022, l’annuncio in diretta: nuova concorrente la donna più amata del momento

L’annuncio del nome della nuova concorrente è stato dato in diretta: la nuova naufraga de L’Isola dei Famosi, che forse farà il suo ingresso insieme a Mercedesz Henger, è una delle donne più seguite sui social in questo momento. Ecco perchè.

La prima a farle i complimenti è stata Soleil Sorge. Il giudice de La pupa e il secchione show ha spiegato di essere rimasta colpita dal percorso che aveva fatto. L’influencer ha spiegato di essersi ricreduta: “L’ho scoperta a poco a poco con delle caratteristiche ed anche modi di fare dove mi è piaciuta davvero molto“.

Marialaura De Vitis, effettivamente, aveva iniziato il suo percorso a La pupa e il secchione show accompagnata da alcuni gossip. In molti, infatti, avevano sospettato che si fosse messa d’accordo in anticipo con un altro concorrente, Gianmarco Onestini. Dopo essersi inizialmente, scelti, però, lui ha preferito gareggiare con un’altra pupa, Mila Suarez.

L’Isola dei Famosi, ecco il nome della nuova concorrente

In molti hanno notato che Marialaura De Vitis, che è laureata, era fra le favorite per la vittoria, insieme a Elena Morali e Francesco Chiofalo. Proprio l’errore della secchiona di Chiofalo ha lanciato la De Vitis in finale, accompagnata da un secchione rientrato solo per le ultime due puntate a causa di problemi di salute.

Fra le persone più contente per la sua vittoria c’era proprio Soleil Sorge. Come l’influencer italo-americana, anche la De Vitis si tufferà subito in un’altra esperienza lavorativa subito dopo La pupa e il secchione show. Lo ha annunciato in diretta Barbara D’Urso durante la puntata di Pomeriggio Cinque del 4 maggio.

La De Vitis assente in studio: ecco le motivazoni

Marialaura De Vitis sarebbe dovuta essere presente in studio a Pomeriggio Cinque subito dopo la sua vittoria a La pupa e il secchione show. Questo non è stato possibile perchè ha accettato di iniziare il prima possibile l’avventura nel reality L’Isola dei Famosi come nuova concorrente, e dunque si trova in questo momento in quarantena.

Barbara D’Urso è stata molto materna con Marialaura. Le ha chiesto di comportarsi bene in questa avventura, promettendo di controllarla e definendola una “dursocreatura“. Dall’altra parte, la De Vitis ha ringraziato ancora una volta la conduttrice, sostenendo che senza il suo appoggio non avrebbe mai potuto iniziare questa avventura.

Ecco il video con cui Marialaura De Vitis ha voluto ricordare la sua esperienza a La pupa e il secchione show, e soprattutto, ringraziare Barbara D’Urso per averla scelta: