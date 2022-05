Ex concorrente del GF abbandonata dai genitori: tragica rivelazione in diretta TV

Una delle ex concorrenti del GF ha raccontato di essere stata abbandonata dai genitori: la tragica rivelazione arriva in diretta televisiva.

Sono tantissime le concorrenti passate dal Grande Fratello, una di queste ha rivelato di essere stata abbandonata da piccola dai genitori. Infatti il racconto commovente è arrivato in diretta da Barbara d’Urso: tutti i dettagli.

Sono tanti i telespettatori che ricorderanno Mila Suarez ex concorrete del Grande Fratello. L’influencer marocchina, però, non ha avuto un’infanzia facile. Infatti il suo passato è piuttosto travagliato e finalmente ha avuto modo di parlarne in televisione. A snocciolare qualche dettaglio ci ha ora pensato Barbara d’Urso a La Pupa e il Secchione. Infatti qui l’ex fidanzata di Alex Belli è stata la protagonista indiscussa. Nel corso della finalissima, Mila ha avuto anche un acceso diverbio con Soleil Sorge.

Così la presentatrice ha rivelato il passato difficile di Mila. La concorrente da piccola è stata abbandonata dai suoi genitori e non è riuscita ad andare a scuola come le bambine della sua età. Quindi lei e le sue due sorelle hanno dovuto avere a che fare con una vita dura e complicata. Al momento la giovane ha preferito non fornire ulteriori informazioni. Quel che è certo è che la Suarez ha deciso di non parlare di questo brutto periodo della sua vita per evitare pietismi o favoritismi.

GF, Mila Suarez abbandonata da piccola: il clamoroso retroscena

Quindi Mila Suarez non ha voluto accennare alla presunta parentela con il re del Marocco. Infatti qualche anno fa si era parlato di un legame di sangue tra lei e Mohammed VI, il diciottesimo sovrano della dinastia di sceicchi alawide, salito al potere nel 1999. Stando a quanto riportato dai giornali di cronaca rosa, Mila sarebbe figlia dei cugini del re e il suo vero nome sarebbe un altro. Infatti Suarez tutto sembra tranne che un cognome tipico di un paese del Nord Africa.

Secondo le poche informazioni riportate sul web, Mila Suarez sarebbe giunta in Italia all’età di 18 anni. La pupa si è trasferita a Parma, dove ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della moda. A causa del suo aspetto fisico è stata subito etichettata come la ‘Belen di Parma’. Nel 2013 ha avuto un flirt proprio con un ex fidanzato della Rodriguez: Fabrizio Corona. Inoltre poco dopo ha anche partecipato a Uomini e Donne. In molti però la ricorderanno per la sua relazione con Alex Belli, che l’ha portata alla ribalta.