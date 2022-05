Deddy vuole tornare con Rosa Di Grazia? L’emozionante dedica al concerto – VIDEO

Deddy ha appena chiuso un tour nei club d’Italia toccando le principali città della penisola: nell’ultima ha fatto una dedica a Rosa Di Grazia?

La coppia di cantante e ballerina si sono conosciuti ad Amici di Maria De Filippi e felicemente fidanzati, salvo poi lasciarsi quando lui è uscito dal programma in seguito alla finale. Lui pensa ancora a lei?

La storia d’amore tra Deddy e Rosa Di Grazia ha fatto sognare i telespettatori di Amici di Maria De Filippi della scorsa edizione, al pari di Sangiovanni e Giulia Stabile. Qualcuno dice anche che le coppie di quest’anno non sono affatto paragonabili a quelle della scorsa edizione proprio per l’intensità di quanto vissuto all’interno della casetta, tant’è vero che la vincitrice del talent show è ancora fidanzata col bravo cantante reduce dal Festival di Sanremo.

Destino diverso per Deddy e Rosa Di Grazia che, immediatamente dopo la finale, hanno annunciato la loro rottura. Fu proprio la ballerina che sui social ammise: “Me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato. La relazione tra me e Deddy, pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante. Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato. Io e Deddy, prima di essere stati una coppia, siamo due ragazzi giovani che inseguono il loro sogno e che cercano il loro posto nel mondo”.

Rosa Di Grazia e Deddy, ritorno di fiamma? Lui le fa una dedica in live

Deddy parla della ex Rosa Di Grazia in un suo concerto? #deddy pic.twitter.com/JrWB29KBNR — disagiotv (@disagio_tv) May 4, 2022

Durante l’ultima data a Napoli, Deddy ha fatto un discorso prima di cantare: “Pensare a qualcuno che non fa più parte della vostra vita… Però il sentimento nei suoi confronti non è ancora finito e ti manca. E vorresti semplicemente chiedergli di tornare ancora in due”. È pur vero che sia il cantante che la ballerina, nel frattempo, si sono rifatti una vita: l’uno parrebbe aver condiviso parte del suo percorso personale con Mariasole Pollio, la ballerina invece è stata con un barbiere amico proprio del suo ex.