Anticipazioni Beautiful, l’indizio sulla morte di Finn: telespettatori sbigottiti

La morte di Finn ha sconvolto tutti i telespettatori di Beautiful, ma c’è un indizio che fa sperare: tutte le anticipazioni

Los Angeles ha perso un altro personaggio con una morte rocambolesca e per di più ucciso dalla sua stessa madre biologica che, in realtà, aveva un altro obiettivo. Il caso del dottor Finnegan ha sconvolto i telespettatori della soap.

I telespettatori americani hanno da poco assistito all’uscita di scenda del dottore Finnegan in maniera rocambolesca: Sheila voleva uccidere a colpi di pistola Steffy, ma Finn si è posto tra la sua amata e sua madre biologica incassando il colpo. Non contenta, la Carter ha poi sparato anche a Steffy che è finita in ospedale in coma, salvo poi risvegliarsi e non ricordare assolutamente nulla.

Deacon che si è trovato sulla scena del delitto ha immediatamente allertato le autorità, ma ancor più i tutti i cari della coppia, compreso Liam che si occuperà di stare accanto a Steffy per sopperire almeno momentaneamente all’assenza del marito e padre di Hayes. Tuttavia, c’è ancora chi crede che Finn potrebbe, in realtà, non essere morto.

Anticipazioni Beautiful, Finn è veramente morto? Tutti gli indizi

Per alcuni telespettatori, la produzione di Bold and Beautiful potrebbe aver pensato ad un colpo di scena per gli affezionati alla soap opera. Alcuni dei dettagli che fanno pensare ad una sorpresa da parte degli autori è il fatto di non mostrare in alcun momento il corpo di Finn esanime, ma ancor meno gli è stato celebrato un funerale. Per altro, c’è un indizio schiacciante di cui si sono resi conto soltanto i telespettatori più attenti: se è vero che Sheila ha messo al mondo biologicamente Finn, chi l’ha cresciuto è Li Finnegan che, una volta arrivata in ospedale, ha un atteggiamento molto strano, non quello di una tipica donna nonché mamma in lutto.

Per un attimo, proprio in ospedale, sembrerebbe esserci un cenno di comprensione tra la mamma di Finn e il vice capo Bradley Baker. Le anticipazioni svelano che a breve i telespettatori americani assisteranno ad un’alleanza fin qui segreta: di chi si tratta? Finn è ancora vivo?