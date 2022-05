Anticipazioni Amici 21: decisi i cinque finalisti, ospite ex vincitore di Sanremo

Le registrazioni delle semi-finali di Amici 21 sono state effettuate nel pomeriggio del 4 maggio: sono trapelati i nomi di alcuni dei finalisti di questa edizione del talent show di Maria De Filippi, oltre alla presenza di un ex vincitore di Sanremo.

Maria De Filippi ha spiegato nei primi giorni di maggio quale sarà il meccanismo che permetterà a solo cinque alunni di Amici 21 di poter accedere alla puntata finale e sperare nella vittoria. Nella puntata che verrà trasmessa il 7 maggio ci saranno tre partite. La prima e la terza vedranno scontrarsi i cantanti, la seconda i ballerini.

All’interno di queste partite, chi vincerà guadagnerà la finale di Amici. Chi invece non riuscirà a vincere neanche una sfida, dovrà andare al ballottaggio. Mentre le registrazioni della puntata del 7 maggio erano ancora in corso, sono stati pubblicati su Twitter i nomi dei tre che hanno già guadagnato la finale e quelli dei quattro che andranno al ballottaggio.

Anticipazioni Serale Amici: ecco i nomi dei finalisti

Secondo quanto pubblicato da Amici News, in finale andranno Sissi, Luigi ed il ballerino Michele. Quest’ultimo ha ricevuto proprio il 4 maggio un guanto di sfida da parte della Celentano, che ha accusato Dario di non essere un ballerino versatile e capace dal punto di vista tecnico. Per esclusione, al ballottaggio andranno Alex, Serena, Albe e Dario.

Secondo le anticipazioni, nella prima sfida canora della semi-finale di Amici ha stravinto Sissi. Ha battuto Alex e Luigi, anche se quest’ultimo in una seconda sfida si è preso la rivincita. Albe è invece uscito battuto dallo scontro con Alex. Nella seconda partita fra ballerini, Dario ha perso per due volte contro Michele, che è stato battuto da Serena.

Ecco chi sarà l’ex vincitore di Sanremo ed X Factor in studio

Nell’ultima partita fra cantanti, Luigi ha realizzato una vittoria contro Albe ed una contro Alex. Ha anche collezionato due sconfitte contro gli stessi avversari, indice che forse il livello del gruppo era abbastanza omogeneo. Non è ancora noto chi ha vinto al ballottaggio: per sapere gli ultimi due finalisti bisognerà seguire la puntata di Amici del 7 maggio.

Secondo le anticipazioni filtrate dalle registrazioni del 4 maggio, l’ospite in studio sarà l’ex vincitore di Sanremo 2013, Marco Mengoni. Probabilmente, durante la puntata verrà finalmente rivelata anche la data della finale, che molto probabilmente non sarà il 14 maggio. Quel giorno, infatti, ci sarà già l’Eurovision Song Contest in diretta da Torino.

Ecco la lettera con cui Alessandra Celentano ha lanciato il guanto di sfida a Dario e Michele: