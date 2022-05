Nuovo problema di salute per Valentina Ferragni: “Tutto inutile, devo ricominciare da capo”

Altri problemi di salute per Valentina Ferragni, la sorellina della celebre influencer. Sulle sue stories di Instagram ha raccontato la verità sulle sue condizioni

Non un periodo molto positivo per Valentina Ferragni. Ovvero la sorella minore della celebre Chiara, una delle influencer più celebri al mondo divenuta un’icona dell’imprenditoria digitale e del marketing 2.0.

Anche Valentina, la più piccola delle sorelle Ferragni, ha un seguito di tutto rispetto sui social network. Può vantare infatti più di 4 milioni di follower su Instagram. Oltre ad una carriera da modella e da icona sul web certamente molto promettente.

Periodo poco allegro dicevamo. Sì perché a novembre scorso le era stato diagnosticato un carcinoma basocellulare. La Ferragni si era fatta controllare uno strano ‘segno’ sulla fronte che, dopo la biopsia di rito, si era rivelato essere un tumore maligno ma per fortuna decisamente curabile se avvertito col giusto tempismo.

La diagnosi errata manda in crisi la Ferragni junior

Dopo l’operazione per rimuovere il suddetto carcinoma, Valentina Ferragni è stata costretta a prendere precauzioni di rilievo. Ad esempio non potrà prendere il sole senza la protezione 50, oppure indossare sempre un cappello all’aria aperta per i primi tempi. Ma soprattutto controlli costanti per evitare altre brutte sorprese.

Proprio da tali controlli medici, ad aprile era spuntata un’altra cattiva notizia. La Ferragni aveva dichiarato di soffrire di insulinoresistenza, una patologia particolare che comporta una bassa sensibilità all’azione dell’insulina e che, potenzialmente, può portare al diabete mellito di tipo 2.

Il tutto però sembra aver riguardato una diagnosi clamorosamente errata. Valentina, attraverso una recente story su Instagram, ha fatto sapere che l’insulinoresistenza non è un dato certo nella sua cartella clinica. Anzi, i controlli effettuati il mese scorso sarebbero stati completamente fallati, dunque da ripetere.

Esami errati e dubbi, dunque da ripetere in questi giorni. Una brutta gatta da pelare per la giovane influencer, ma anche la speranza che l’insulinoresistenza non sia realmente una compromissione per la sua salute.

Valentina Ferragni si è mostrata sui social comunque decisamente ottimista e con spirito positivo. Purtroppo negli ultimi mesi la sua vita è stata complicata da questi problemi di salute fortunatamente risolvibili. Certamente la Ferragni junior aggiornerà a breve tutti i suoi follower riguardo l’esito, stavolta esatto, delle prossime analisi.