Uomini e Donne, duro sfogo: “Mi hanno cacciata, sono pronta a mangiarmeli!”

La rivelazione dell’ex tronista di Uomini e Donne, sconsolata per essere stata oscurata dal programma ma vogliosa di far sentire la sua voce

Il programma Uomini e Donne è uno dei contenitori più visti delle reti Mediaset, non a caso sono moltissimi anni che Maria De Filippi porta avanti questo show pomeridiano, dedicato alla seduzione per tutte le età.

Da qualche tempo sta spesso balzando agli onori delle cronache e del gossip anche la questione del Trono Over, ovvero di persone non più giovanissime che hanno l’opportunità di partecipare al programma per trovare la loro dolce metà, sia come tronisti che come corteggiatori.

Proprio una Dama del programma in questione ha voluto dire la sua verità, puntando anche il dito in maniera polemica contro gli autori. Si tratta di Elena Scielzo, che con una certa sorpresa ha lasciato Uomini e Donne, senza però dare spiegazioni chiare.

“Biago ed Armando hanno detto solo bugie sul mio conto”

La Scielzo ha partecipato al programma come Dama del Trono Over, mantenendo un certo rapporto con il cavaliere napoletano Biagio. Una liaison piuttosto turbolenta e spesso discussa durante le trasmissioni.

Tra i motivi dell’uscita di scena della Scielzo c’è una possibile relazione, nascosta al pubblico ed ai presenti, che la donna avrebbe intrattenuto con un altro uomo a Napoli. Quest’ultima ha voluto spiegare la sua verità in un’intervista recente a Fralof.

“Biagio mi ha sempre attaccata, soprattutto quando gli facevo notare in puntata che utilizzava sempre le stesse parole con ogni dama. Lui rispondeva facendo capire che, secondo lui, io avevo un’altra relazione a Napoli. Che il mio più caro amico, di cui gli avevo parlato, sarebbe stato il mio compagno”.

Falsità dalle quali la Scielzo si è voluta discostare completamente: “Biagio e Armando hanno detto tante falsità sul mio conto. Il gatto e la volpe hanno un conto in sospeso con me. Hanno detto che avevo un’altra relazione, ma sono bugie. Il mio allontanamento dal programma? Secondo me è per colpa di una registrazione poi tagliata in cui Maria mi ha chiesto un parere sui comportanti di Biagio. Mi hanno accusata di essere falsa, dicendo che il motivo per cui non avevo baciato mai nessuno era quello di salvaguardare la mia relazione. Ma ti rendi conto? Nessuno si è posto il problema… che forse forse se non avevo baciato nessuno era perché non ho mai provato nessun tipo di attrazione per nessuno”.

Un po’ di acredine per Elena Scielzo, anche verso gli autori di Uomini e Donne. Ma conferma di essere pronta a tornare: “Ho un conto in sospeso con il gatto e la volpe…le calunnie fuoriuscite da quella registrazione tagliata mi hanno fatto allontanare. Ma ora sono pronta a mangiarmeli”.