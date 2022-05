Ci sono telefoni che valgono oro: questi modelli potrebbero rendervi ricchi

Di sicuro c’è qualcuno che ha ancora conservati dei vecchi telefoni, forse è il caso di tirarli fuori perché alcuni valgono oro

Una volta non c’era la smania di correre dietro l’ultimo modello di smartphone pertanto i telefoni duravano un tempo indeterminato, almeno fin quando ancora funzionavano. È ora di tirarne fuori qualcuno perché oggi valgono oro.

Quanti meme abbiamo visto sul web sui vecchi telefoni indistruttibili? E quanta nostalgia si ha di snake sul cellulare? È ora di tirare fuori i ricordi perché oggi alcuni di essi valgono oro. Una volta non esisteva la smania di correre dietro lo smartphone all’ultima moda, bastava funzionasse a tal punto da tenerci in contatto telefonicamente o via SMS con le persone a noi care: niente Whatsapp, Instagram o TikTok, soltanto del credito da ricaricare di tanto in tanto per poterci concedere di sentire i genitori o gli amori lontani.

Adesso alcuni di quei cellulari, che soltanto coloro nati entro gli anni 90′ hanno avuto il piacere di conoscere, valgono oro perché richiesti a caro prezzo da collezionisti. A tal riguardo, Ebay è uno dei siti dove maggiormente i collezionisti si riuniscono per aste di pezzi antichi e molto richiesti, proprio come alcuni di questi cellulari.

Telefoni che valgono oro: la lista di quelli più richiesti sul mercato

Con l’avvento degli smartphone, i vecchi telefoni sono stati completamente riposti lontani dai nostri occhi, se non direttamente buttati perché ormai obsoleti: errore! Attualmente alcuni di essi valgono oro, ecco la lista:

Ericsson T28 GSM Dual Band del 1999 (valore 100 euro);

Si tratta di tutti telefoni tra il 1980 e 2008, prima dell’avvento dei più moderni smartphone che valgono molto più del valore storico che hanno questi ‘reperti storici’.