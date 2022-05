Stefano De Martino alla conduzione di un super programma Rai: che indiscrezione. Il ballerino sta guadagnando sempre più spazio

L’ex compagno di Belen Rodriguez sta attraversando un momento particolarmente positivo dal punto di vista lavorativo e anche la showgirl argentina è molto felice per lui.

Quando si affacciò per la prima volta in televisione, attraverso l’accademia di Amici, da Maria De Filippi, in pochi avrebbero immaginato una carriera del genere. Come ballerino davvero imbattibile, con qualità fisiche e stilistiche invidiabili, ma il lato da conduttore inizialmente era nascosto. La sua perseveranza e la volontà di imparare, però, hanno fatto la differenza, rendendolo oggi uno dei volti più richiesti dalla Rai. Sulla televisione di stato ha già ricoperto il ruolo di presentatore in show quali Stasera tutto è possibile, Made in Sud e Bar Stella. Tutti successi dal punto di vista degli ascolti e del giudizio della critica. Una maturazione costante che secondo i beni informati lo starebbe per portare al timone di un programma di punta di Rai Uno. Dal 2009, prima stagione per lui ad Amici, ne è passata di acqua sotto i ponti e il passaggio da Mediaset a Rai si è concretizzato proprio con la prima esperienza non da ballerino. A Made in Sud, su Rai Due, Stefano ha dimostrato di saperci fare. Spigliato e con grinta, tanto che la stessa Belen, sua storica ex, si è complimentata sui social con lui.

Stefano De Martino sbarca su Rai Uno: è pronto un varietà tutto per lui

Ora dopo essere tornato da Maria De Filippi come giudice e aver condotto Bar Stella da dicembre 2021, è arrivato decisamente il momento giusto per il grande salto.

Sembra che in questi giorni Stefano De Martino si sia incontrato con Stefano Coletta, il direttore di Rai 1. Proprio quest’ultimo è uno dei suoi grandi sponsor e lo vorrebbe più al centro della scena.

Si parla infatti di un nuovo programma che andrà in onda in prima serata sulla rete ammiraglia, anche se i dettagli del nuovo progetto non sono ancora chiari. Si ipotizza che potrebbe trattarsi di un varietà ispirato agli anni 70, 80, 90, che hanno fatto la storia della tv italiana. Lo stesso Stefano Coletta ha pubblicato una foto su Instagram, che lo ritrae insieme a De Martino, con il post “Work in progress”. Le rose stanno per fiorire.