Meteo, maggio comincia senza certezze: in arrivo due perturbazioni. Almeno fino al weekend diverse regioni vivranno nell’instabilità

Pochi mesi durante l’anno sono così particolari, meteorologicamente parlando, come maggio e anche questa settimana lo confermerà. Perché se è vero che l’estate si sta avvicinando, in realtà a vincere sarà l’incertezza totale.

L’ultimo weekend, all’insegna del sole praticamente su tutta Italia, aveva illuso molti per un passaggio rapido verso condizioni di stabilità completa. Da oggi e almeno fino al prossimo fine settimana invece sarà tutto il contrario. Le previsioni meteo infatti annunciano variabilità e nuove precipitazioni su molte regioni.

Un tempo in continua evoluzione, soprattutto per l’arrivo previsto tra giovedì 5 e venerdì 6 maggio di due nuove perturbazioni. Combinate fra di loro, porteranno pioggia e abbassamento delle temperature in diverse regioni italiane. Soprattutto nelle aree montuose, alpine e appenniniche, potremo assistere a diversi rovesci che si spingeranno alle zone di pianura. E solo verso il fine settimana le temperature torneranno ad essere gradevoli con valori tipicamente primaverili.

Meteo, maggio comincia senza certezze: le previsioni regione per regione

Le previsioni meteo per oggi, martedì 3 maggio, al Nord parlano di rovesci o temporali frequenti nella seconda metà della giornata nelle zone montuose e sulle pianure di Nordovest. Invece nuvolosità variabile nel resto del Nord, con fenomeni comunque in generale esaurimento in serata. Temperature massime stazionarie o in leggera diminuzione rispetto al giorno prima.

Al Centro invece sono previste ampie schiarite al mattino, con maggiore variabilità dal pomeriggio e alcuni rovesci sulle zone interne, anche della Sardegna. Parziali annuvolamenti anche sul settore tirrenico peninsulare. Le temperature si annunciano stabili, con massime fino a 23°.

Al Sud e sulle Isole per gran parte della giornata soleggiato o poco nuvoloso anche se nel pomeriggio è previsto un aumento della variabilità sulle zone interne con possibili piovaschi nel Salento e sui rilievi di Molise e Calabria Temperature stabili con massime tra 18 e 20°. Condizioni i peggioramento da venerdì quando comincerà ad arrivare aria fredda dal Nord che darà luogo a diversi fenomeni temporaleschi.