Mediaset stravolge tutto a causa degli ascolti bassi: ne fa le spese Enrico Papi. La decisione della tv milanese lascia tutti perplessi

Il suo “Big Show” costretto a ‘traslocare’ in vista dell’ultima puntata. Lo share come al solito la fa da padrone e chiunque deve farci i conti. Ecco quando e dove andrà in onda l’atto finale.

Le logiche della televisione, privata e pubblica, rispondo ormai ad un unico comun denominatore: lo share. Il pubblico la fa da padrone nelle scelte editoriali, visto che ad esso sono collegati i proventi pubblicitari e quindi i fondi di sostentamento dell’intero carrozzone. Mediaset è da sempre molto attenta alla riposta dei suoi telespettatori e ha orientato le proprie scelte in base ai voleri degli utenti. In questa settimana a farne le spese, ad esempio sarà Enrico Papi e il suo Big Show. Il format, ereditato dal conduttore romano da Andrea Pucci (stagione 2017-2018) è ricco di ospiti, musica, giochi e sorprese ma forse non ha più quell’appeal iniziale. L’ultima puntata di questo 2022 sarà infatti costretta a “traslocare” ad un altro giorno.

Mediaset, lo share frena Enrico Papi: il suo Big Show slitta a domenica

Non è la prima volta che avviene un cambio di programma, visto che già in precedenza era stato anticipato dal venerdì al giovedì. Il motivo è sempre legato agli ascolti e alle gare da vincere contro la concorrenza Rai. Dopo il buon successo di Scherzi a Parte, per Papi ci si aspettava qualcosa di più in termini di share e invece il suo Big Show sta tradendo le aspettative. Lo scontro con Don Matteo 13 è stato un duro colpo, visto che la fiction di Rai 1 è davvero imbattibile. Con l’arrivo dell’Isola dei Famosi e l’anticipo al giovedì, quindi tutto è naufragato. Settimana scorsa i dati parlavano di un 9,53% di share, con 1.502.000 di spettatori.

Proprio per questo per l’attesa ultima puntata del Big Show, Mediaset ha deciso di evitare un altro scontro con Don Matteo, spostando il proprio format a domenica 8 maggio. Come rivelato da Tv Blog, a Cologno Monzese sperano che in questo modo Enrico Papi possa andare meglio. Una decisione presa nelle ultime ore che ancora non è stata ufficializzata al 100% ma che appare inevitabile.

Alla domanda su cosa andrebbe in onda giovedì al posto del Big Show la risposta è già pronta: il film ’10 giorni senza mamma’ con Fabio De Luigi.