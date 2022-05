Isola dei Famosi 2022, spunta il nome del vincitore di quest’anno: tutti senza parole! C’è grande attesa per sapere di chi si tratta

Il reality condotto da Ilary Blasi è scattato in Honduras lo scorso 21 marzo e sta regalando diversi colpi di scena. Le quote sul vincitore sembrano lasciare però pochi dubbi.

E’ scattata da un mese e mezzo la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ambientata sempre in Honduras, e già è caccia al nome del vincitore. I bookmakers si stanno scatenando con le quote di riferimento, indicando già alcuni verdetti piuttosto chiari. In base ai vari quotisti varia la classifica dei papabili, ma un nome rimane costante in testa: Nicolas Vaporidis. L’attore è giocabile a quota 3 per la vittoria finale e sta mantenendo i favori del pronostico.

In base alle quote offerte da Snai, Sisal ed Eurobet, dietro di lui troviamo Edoardo Tavassi a quota 4, davanti proprio a Guendalina a 5. A seguire ci sono Clemente Russo a 6 e Carmen Di Pietro a 7. Alessandro Iannoni sta scalando posizioni e per ora si può giocare a 7, mentre Laura Maddaloni, protagonista dell’ultima puntata, è a quota 9.

Isola dei Famosi, scintille nell’ultima puntata: cosa è accaduto

Come detto il numero uno per aggiudicarsi L’Isola dei Famosi è Nicolas Vaporidis. L’attore è stato al centro della scena per il consueto diverbio con Clemente Russo. Tra i due sarebbero volate anche parole grosse, con Vladimir Luxuria in cerca di chiarimenti da studio. Proprio contro l’opinionista si è scagliata Laura Maddaloni, che dopo uno sfogo ha abbandonato la diretta in piena crisi. Poco dopo ha fatto ritorno ma non era ancora del tutto calma e ha continuato ad inveire contro la Luxuria: “È dal primo giorno che è accanita con noi. Il tuo ruolo è importante, è un accanimento!”. Solo l’intervento di Alvin ha ripristinato un minimo di calma, purtroppo però solo momentanea. Alla fine i verdetti della serata hanno visto Nicolas Vaporidis finire in nomination perché è stato ultimo nella catena di salvataggio del suo stesso gruppo. A quanto pare a lui è andata bene così, preferendo questo alle minacce di Clemente.